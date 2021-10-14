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Dünya

Tayvan'da 13 katlı binada çıkan yangında 46 kişi öldü

Tayvan'ın güneyindeki Kaoşiong kentinde 13 katlı binada çıkan yangında 37 kişinin daha cansız bedenine ulaşılmasıyla hayatını kaybedenlerin sayısı 46'ya yükseldi.

Büşra Selvi Öğütcen   | 14.10.2021
Tayvan'da 13 katlı binada çıkan yangında 46 kişi öldü

Ankara

Tayvan'ın güneyindeki Kaoşiong kentinde 13 katlı binada çıkan yangında 46 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı.

Kaoşiong İtfaiye Dairesi yetkililerinin açıklamasına göre, kentin Yançıng bölgesindeki ofis ve meskenlerin olduğu 13 katlı binada, yerel saatle 02.54'te yangın çıktı.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucunda yangın 07.17'de söndürülebildi.

Ekipler, yangının söndürülmesinin ardından girdikleri binada ilk etapta 9 kişinin cansız bedenini buldu.

Binadaki çalışmalarını, yangının söndürülmesinden saatler sonra tamamlayabilen ekiplerin 37 kişinin daha cesedini bulmasıyla yangında hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 46'ya yükseldi.

Yangından etkilenen onlarca yaralı ise hastaneye kaldırılırken bu kişilerden bazılarının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Yetkililer, binanın yaklaşık 40 yaşında olduğunu ve çökme tehlikesine karşı çalışmaların oldukça yavaş ilerlediğini ifade etti.

Yangının birinci katta başlayıp tüm binaya yayıldığını düşündüklerini aktaran yetkililer, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Yetkililer, binada meskenlerin bulunduğu 7. ve 11. katlarda enkazda kalanlar olabileceğini; bu nedenle yangında hayatını kaybedenlerin sayısının yükselebileceğini bildirdi.

Bölge sakinleri ise binada yaşayanların çoğunun yaşlılar olduğunu belirtti.

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