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Tayvan referandumunda seçmenler önerilerin tümünü reddetti

Çin ile ihtilaflı Tayvan'da enerji, çevre, gıda ithalatı ve gelecekteki referandum tarihleriyle ilgili tercihlerin oylandığı dört maddelik referandumda, önerilerin tümünde "red" oyları galip geldi.

Emre Aytekin   | 18.12.2021
Tayvan referandumunda seçmenler önerilerin tümünü reddetti

Pekin

CNA ajansının haberine göre, Merkezi Seçim Komisyonu Başkanı Lee Chin-yung, oy sayımının tamamlandığını duyurdu.

Seçmenlerin çoğunluğu, adadaki 4'üncü nükleer enerji santralinin inşası, raktopamine katkılı domuz eti ithalatının yasaklanması, Taoyuan şehrinde inşa edilen sıvılaştırılmış doğal gaz terminalinin sahildeki yosun resifinden uzağa taşınması ve gelecekteki referandumların yalnızca genel seçimlerle birlikte yapılması önerilerinin tümüne "red" oyu verdi.

Adada yaşayan 18 yaşını doldurmuş 19 milyon 825 bin 468 kişinin oy kullanabildiği referanduma katılım oranı yüzde 41,09'da kaldı.

Referandum kararı, Tayvan lideri Tsai Ing-wen ve Demokratik İlerleme Partisi (DPP) iktidarının inisiyatifinden çok muhalefetteki Milliyetçi Parti'nin (Koumingtag) girişimiyle alınmıştı.

DPP hükümeti, Referandum Yasası'nda 2019'da yaptığı değişiklikle referandumların seçim olmayan yıllarda yapılmasını kural haline getirmişti. Değişiklik sonrası adada ilk kez bir referandum, genel ve yerel seçimlerden ayrı yapıldı.

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