Dolar
18.24
Euro
18.22
Altın
1,709.03
ETH/USDT
1,634.00
BTC/USDT
19,206.00
BIST 100
3,437.41
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’in sağlık durumuyla ilgili bekleyiş sürüyor
logo
Dünya

Tayvan: Ada çevresinde Çin'e ait 44 savaş uçağı, 1 askeri dron ve 7 gemi görüldü

Uçaklardan 18'i ve "TB-001" tipi dron, Tayvan Boğazı'nda tarafların etki alanlarını sınırladığı varsayılan "orta çizgi"yi geçti.

Emre Aytekin   | 08.09.2022
Tayvan: Ada çevresinde Çin'e ait 44 savaş uçağı, 1 askeri dron ve 7 gemi görüldü

Pekin

Tayvan Savunma Bakanlığı, gün içinde Ada çevresinde Çin'e ait 44 savaş uçağı, 1 askeri dron ve 7 savaş gemisinin görüldüğünü bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, uçaklardan 18'inin ve "TB-001" tipi dronun, Tayvan Boğazı'nda tarafların etki alanlarını sınırladığı varsayılan hava ve deniz hattının doğusuna, 6 uçağın ise Tayvan'ın "Hava Savunma Tanımlama Bölgesi" (ADIZ) ilan ettiği yerin güneybatısına uçtuğu belirtildi.

Açıklamada Ada çevresinde tespit edilen 44 savaş uçağı, 1 dron ve 7 geminin, elektronik takip vasıtaları, devriye uçakları, gemiler ve yer füze sistemleriyle izlendiği kaydedildi.

Uçuşların ve gemi devriyelerinin, ABD Temsilciler Meclisi üyesi Stephanie Murphy başkanlığındaki 8 kişilik Kongre heyetinin Ada'ya yaptığı ziyarete denk gelmesi dikkati çekti. Heyet, ziyaret kapsamında bugün Tayvan lideri Tsai Ing-wen ile görüştü.

Pelosi'nin ziyareti ve tırmanan askeri gerilim

Çin'in, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin geçen ay başındaki ziyaretinin ardından Tayvan çevresindeki askeri devriye faaliyetlerini ve Tayvan Boğazı'nı ayıran itibari "orta çizgi"yi geçtiği uçuşları artırdığı gözleniyor.

Pelosi, Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Ada'yı 25 yıl aradan sonra ziyaret eden ilk ABD Temsilciler Meclisi Başkanı olmuştu. Ziyaret, Ada'yı topraklarının parçası olarak gören Çin'in tepkisini çekmişti.

Çin ordusu, ziyaretin ardından Ada çevresinde askeri tatbikatlar başlatmış, 7 gün süren tatbikatlar Ada'nın çevresinde fiili abluka oluşturmuştu. Gerçek silah ve mühimmatın kullanıldığı tatbikatlar sırasında Çin ana karasından ateşlenen güdümlü füzeler, Tayvan yakınlarındaki sulara düşmüştü.

Ordu sözcüsü, 10 Ağustos'ta tatbikatların tamamlandığını duyurmuş ancak Tayvan Boğazı'ndaki askeri devriye faaliyetinin devam edeceğini bildirmişti.

Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'nin 2-3 Ağustos'taki ziyaretinden bu yana Demokrat Partili Massachusetts Senatörü Ed Markey başkanlığında 5 kişilik bir heyet, Indiana eyaleti Valisi Eric J. Holcomb, Cumhuriyetçi Partili Tennessee Senatörü Marsha Blackburn, Arizona eyaleti Valisi Doug Ducey ve son olarak da Temsilciler Meclisi üyesi Stephanie Murphy öncülüğündeki 8 kişilik heyet Tayvan'ı ziyaret etti.

Pekin, "tek Çin ilkesini" vurgulayarak Tayvan'ın dünya ülkeleriyle müstakil diplomatik ilişkiler kurmasına, Birleşmiş Milletler'de ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesine karşı çıkıyor, kendisini tanıyan ülkelerin Tayvan ile diplomatik ilişkilerini kesmesini şart koşuyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Bozdağ: Büyük reformları bir bir hayata geçirdik
Hatay'daki balık ölümlerinin sebebi "yetersiz oksijen"
Bakan Kasapoğlu: Taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 4 bin 147 sözleşmeli personel alınacak
Şırnak'ta terör mağduru 77 aile, tapularına kavuştu
Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde 55 Türk mühendis göreve başladı

Benzer haberler

Tayvan: Ada çevresinde Çin'e ait 44 savaş uçağı, 1 askeri dron ve 7 gemi görüldü

Tayvan: Ada çevresinde Çin'e ait 44 savaş uçağı, 1 askeri dron ve 7 gemi görüldü

ABD, Ukrayna ve komşularına 2 milyar dolarlık askeri yardım yapmayı planlıyor

ABD'de Oath Keepers'ın sızan üyelik listesi polis ve politikacıları içeriyor

İran'dan ABD ve İngiltere'nin 'siber saldırı' suçlamalarına tepki

İran'dan ABD ve İngiltere'nin 'siber saldırı' suçlamalarına tepki
Küba ABD'nin ülkeyi terörü destekleyen ülkeler listesinde tutmayı sürdürmesine tepkili

Küba ABD'nin ülkeyi terörü destekleyen ülkeler listesinde tutmayı sürdürmesine tepkili
Blinken, Rusya'nın binlerce Ukraynalıyı alıkoyduğu iddiasına ilişkin paylaşımda bulundu

Blinken, Rusya'nın binlerce Ukraynalıyı alıkoyduğu iddiasına ilişkin paylaşımda bulundu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet