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Dünya

Tayvan: Ada çevresinde Çin'e ait 28 savaş uçağı, 3 askeri drone ve 4 gemi görüldü

Emre Aytekin   | 28.09.2022
Tayvan: Ada çevresinde Çin'e ait 28 savaş uçağı, 3 askeri drone ve 4 gemi görüldü

Pekin

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, uçaklardan 6'sı Tayvan Boğazı'nda tarafların etki alanlarını sınırladığı varsayılan hava ve deniz hattının doğusuna, 1 uçak ile 2'si silahlı 3 drone ise Tayvan'ın "Hava Savunma Tanımlama Bölgesi (ADIZ)" ilan ettiği yerin güneybatısına uçtu.

4 J-11 ve 2 J-16 savaş uçağı, Tayvan Boğazı'ndaki etki alanlarını sınırladığı varsayılan "orta çizgi"yi geçti, 1 "Y-8 ASW" denizaltı savar uçak ile "BKZ-005" tipi silahsız, "TB-001" ve "CH-4" tipi silahlı dronelar ADIZ'ın güneybatısına uçtu.

Ada çevresinde tespit edilen 28 savaş uçağı, 3 drone ve 5 geminin, elektronik takip vasıtaları, devriye uçakları, gemiler ve yer füze sistemleriyle izlendiği kaydedildi.

Çin'in, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin ağustos başındaki ziyaretinin ardından Tayvan çevresindeki askeri devriye faaliyetlerini ve Tayvan Boğazı'nı ayıran itibari "orta çizgi"yi geçtiği uçuşları artırdığı gözleniyor.

Pelosi'nin ziyareti

Pelosi, Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Ada'yı 25 yıl aradan sonra ziyaret eden ilk ABD Temsilciler Meclisi Başkanı olmuştu. Ziyaret, Ada'yı topraklarının parçası olarak gören Çin'in tepkisini çekmişti.

Çin ordusu, ziyaretin ardından Ada çevresinde askeri tatbikatlar başlatmış, 7 gün süren tatbikatlar Ada'nın çevresinde fiili abluka oluşturmuştu. Gerçek silah ve mühimmatın kullanıldığı tatbikatlar sırasında Çin ana karasından ateşlenen güdümlü füzeler, Tayvan yakınlarındaki sulara düşmüştü.

Ordu sözcüsü, 10 Ağustos'ta tatbikatların tamamlandığını duyurmuş ancak Tayvan Boğazı'ndaki askeri devriye faaliyetinin devam edeceğini bildirmişti.

Pekin, "tek Çin ilkesini" vurgulayarak Tayvan'ın dünya ülkeleriyle müstakil diplomatik ilişkiler kurmasına, Birleşmiş Milletler'de ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesine karşı çıkıyor, kendisini tanıyan ülkelerin Tayvan ile diplomatik ilişkileri kesmesini şart koşuyor.

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