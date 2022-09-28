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Dünya

KKTC Başbakanı Üstel: Meclis ve Cumhurbaşkanlığı yerleşke inşaatı kurumsallaşma adına atılan önemli bir adım

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Üstel, "Yapımına başlanan Cumhuriyet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi, KKTC'nin varlığının ve yeni dünya düzeninde iki ayrı devlet olarak var olmak istencimizin göstergesidir" ifadesini kullandı.

Muhammet İkbal Arslan   | 28.09.2022
KKTC Başbakanı Üstel: Meclis ve Cumhurbaşkanlığı yerleşke inşaatı kurumsallaşma adına atılan önemli bir adım

Lefkoşa

Başbakan Ünal Üstel, KKTC'de Türkiye'nin mali desteğiyle hayata geçirilecek Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi Yerleşkesi ile Millet Bahçesi Yerleşkesi projelerinin inşa çalışmalarının başlamasına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

"KKTC Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi için yeni bina yapımını, ülkemiz yöneticileri Türkiye Cumhuriyeti yetkililerinden talep etmiştir. KKTC'nin kurumsallaşmasına katkı koymak, ülkemize kalıcı eserler bırakmak amacıyla böyle bir talepte bulunulmuştur." diyen Üstel, mevcut Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi binalarının yetersiz kaldığını belirtti.

Üstel, "Yan yana inşa edilecek olan Cumhuriyet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı binalarının bulunduğu arazi yeşil alan özelliğini koruyacaktır, ayrıca burada çok sayıda kültür ve spor kompleksi de bulunacaktır. Lefkoşa halkının hasret kaldığı bir güzelliğe kavuşacak olması, ülkemize böylesine çok yönlü eser kazandırılması büyük bir olaydır. Binaların yapım ihalesini üstlenen şirketin Kıbrıslı Türk işletmelerle birlikte çalışarak projeyi tamamlayacak olması da ülke ekonomisine artı bir değer de katacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Geçmişte Türkiye tarafından "Anadolu suyunun KKTC'ye getirilmesi" veya "pandemi hastanesinin inşa edilmesi" gibi projelere karşı çıkanlar olduğunu anımsatan Üstel, bu kişilerin daha sonra bunları kullandığını, memnun kaldığını ve itirazlarının yanlış olduğunu anladığını hatırlattı.

Üstel, şöyle devam etti:

"Bu projede de aynı olacağını düşünüyoruz, yine itiraz edenler, bu dev projenin ne kadar gerekli olduğunu görüp yine yanlışını anlayacaktır. Yapımına başlanan ülkemiz açısından bu son derece önemli projeyi bahane ederek son günlerde ayrılıkçı bazı tavırların yeniden sergilenmeye başladığını görüyorum. Bu ayrılıkçı ve ayrıştırıcı tavır ve yaklaşımlara meclisteki muhalefet partilerinin de katıldığını görmek bu ülke adına son derece vahim ve üzücüdür. Yapımına başlanan Cumhuriyet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi, KKTC'nin varlığının ve yeni dünya düzeninde iki ayrı devlet olarak var olmak istencimizin göstergesidir. Bu yerleşke, KKTC'nin kurumsallaşması adına atılan önemli bir adımdır. Bu proje KKTC devleti makamları tarafından talep edilmiş, her zaman olduğu gibi ana vatan Türkiye hükümeti tarafından da desteklenmiştir."

"Emekleri geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum"

Maliye Bakanı Alişan Şan ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhuriyet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı yerleşkesinin hayat bulmasını sağlayan Anavatanımızın Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, emekleri geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum. Yerleşkenin halkımıza hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Amcaoğlu da yaptığı yazılı açıklamada, Cumhuriyet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesinin, ana vatan Türkiye'nin Kıbrıs Türk halkına bir armağanı olduğunu söyledi.

Bakan Amcaoğlu, "Bu yerleşkenin çağdaş, modern ve çevreci bir anlayışla ülkemize son derece prestijli bir Meclis ve Cumhurbaşkanlığı kazandıracağı açıktır." ifadelerini kullandı.

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