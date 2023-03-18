Dolar
19.02
Euro
20.28
Altın
1,988.63
ETH/USDT
1,813.90
BTC/USDT
27,576.00
BIST 100
5,136.44
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Tayvan: Ada çevresinde Çin'e ait 26 hava aracı ve 4 gemi tespit edildi

Tayvan Savunma Bakanlığı, dün akşamdan bugün sabah saatlerine kadar Ada çevresinde Çin'e ait 26 askeri hava aracı ve 4 savaş gemisinin tespit edildiğini bildirdi.

Emre Aytekin  | 18.03.2023 - Güncelleme : 18.03.2023
Tayvan: Ada çevresinde Çin'e ait 26 hava aracı ve 4 gemi tespit edildi

Beijing

Bakanlığın açıklamasında, 26 hava aracından 15'inin, Tayvan Boğazı'nda tarafların etki alanlarını sınırladığı varsayılan hava ve deniz hattını geçtiği ve Tayvan'ın "Hava Savunma Tanımlama Bölgesi" (ADIZ) ilan ettiği sahada uçtuğu belirtildi.

Açıklamada, 4 "J-10", 6 "J-16" savaş uçağı, "Y-8 ASW" tipi deniz devriye uçağı, "CH-4" tipi silahlı, "BKZ-005" ve "BKZ-007" tipi silahsız askeri dronlar ile "Z-9" tipi askeri helikopterin Tayvan Boğazı'ndaki itibari "orta çizgiyi" geçtiği ve ADIZ'ın güney bölümüne uçtuğu bilgisi paylaşıldı.

Ada çevresinde tespit edilen 26 hava aracı ve 4 geminin elektronik takip vasıtaları, devriye uçakları, gemiler ve yer füze sistemleriyle izlendiği kaydedildi.

Çin, ABD'nin önceki Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Ağustos 2022'deki ziyaretinden bu yana, Tayvan çevresindeki uçak ve gemi devriyelerini artırmış, Tayvan Boğazı'nı ayıran itibari "orta çizgi"yi geçtiği uçuşları düzenli hale getirmişti.

Ada'yı topraklarının parçası olarak gören Pekin, "tek Çin ilkesi"ni vurgulayarak Tayvan'ın dünya ülkeleriyle müstakil diplomatik ilişkiler kurmasına, Birleşmiş Milletler'de (BM) ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesine karşı çıkıyor, kendisini tanıyan ülkelerin Tayvan ile diplomatik ilişkileri kesmesini şart koşuyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kahramanmaraş’ta 4,6 büyüklüğünde deprem
New York Türkevi'nde Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108. yıl dönümü kutlandı
YSK'den cumhurbaşkanı adaylarının alacağı yardımlara ilişkin genelge
YSK, yurt dışı seçim işlemleri harcamalarına ilişkin esasları belirledi
Gaziantep'te sağanak ve dolu etkili oldu

Benzer haberler

Tayvan: Ada çevresinde Çin'e ait 26 hava aracı ve 4 gemi tespit edildi

Tayvan: Ada çevresinde Çin'e ait 26 hava aracı ve 4 gemi tespit edildi

Pakistan'dan deprem bölgesine çadır taşıyan uçak Adana'ya iniş yaptı

İskenderun'daki depremzedeler Süheyla Sultan gemisinde konaklıyor

Çanakkale Savaşları'ndan kalma 108 yıllık batık gemiler görüntülendi

Çanakkale Savaşları'ndan kalma 108 yıllık batık gemiler görüntülendi
Çin'e ait gemiler Doğu Çin Denizi'nde Japon kara sularına girdi

Çin'e ait gemiler Doğu Çin Denizi'nde Japon kara sularına girdi
Çin'den Ukrayna'ya "krizin kontrolden çıkması ihtimalinden endişeliyiz" mesajı

Çin'den Ukrayna'ya "krizin kontrolden çıkması ihtimalinden endişeliyiz" mesajı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet