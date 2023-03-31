Dolar
19.18
Euro
20.79
Altın
1,969.42
ETH/USDT
1,823.40
BTC/USDT
28,433.00
BIST 100
4,812.93
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Tayvan, ABD'den Javelin antitank füzelerini bu yıl almaya başlayacak

Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan'ın ABD'ye sipariş ettiği 400 Javelin antitank füzelerinin teslimatının bu yıl içinde başlayacağı bildirildi.

Emre Aytekin  | 31.03.2023 - Güncelleme : 01.04.2023
Tayvan, ABD'den Javelin antitank füzelerini bu yıl almaya başlayacak Fotoğraf: Peter Zay/AA

Pekin

Tayvan haber ajansı CNA'nın haberine göre, savunma kaynakları, 200 füzenin bu yılın ikinci yarısında, kalan 200 füzenin ise 2024'te teslim edileceği bilgisini paylaştı.

400 Javelin ve 1700 TOW 2B RF antitank füzesinin Tayvan'a satılması için önceki ABD Başkanı Donald Trump döneminde, Temmuz 2019'da anlaşma yapılmıştı.

Tayvan ordusu, omuzdan veya yerden tüple fırlatılan füzeleri, Ada'ya yönelik olası bir amfibi harekatta üstü açık çıkarma botları ve hafif zırhlı çıkarma araçlarına karşı kullanmayı planlıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Emine Erdoğan, UNICEF İcra Direktörü Russell ile görüştü
AA, Türkiye'deki depremlerde ekipmanı hasar gören Yunan gazetecilere kamera hediye etti
Kahramanmaraş'ta bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları 17 mahallede devam edecek
YSK'den koruma altındaki kadınlara ilişkin karar
Ege Denizi'nde 4,7 büyüklüğünde deprem

Benzer haberler

Biden ölümcül hortumların etkilediği Mississippi'de dayanışma mesajı verdi

Biden ölümcül hortumların etkilediği Mississippi'de dayanışma mesajı verdi

Tayvan, ABD'den Javelin antitank füzelerini bu yıl almaya başlayacak

Rusya, ABD'yi "güvenlik risklerinin kaynağı" olarak belirledi

Biden, Trump'a suçlama yöneltilmesine ilişkin yorum yapmaktan kaçındı

Biden, Trump'a suçlama yöneltilmesine ilişkin yorum yapmaktan kaçındı
Kremlin: Çin’in Ukrayna meselesinin çözümüne ilişkin planında uygulanabilir olmayan maddeler var

Kremlin: Çin’in Ukrayna meselesinin çözümüne ilişkin planında uygulanabilir olmayan maddeler var
Çin, uzaktan algılama özellikli "Yaogan-34" uydusunu fırlattı

Çin, uzaktan algılama özellikli "Yaogan-34" uydusunu fırlattı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet