Tayvan, ABD'den Javelin antitank füzelerini bu yıl almaya başlayacak
Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan'ın ABD'ye sipariş ettiği 400 Javelin antitank füzelerinin teslimatının bu yıl içinde başlayacağı bildirildi.
Pekin
Tayvan haber ajansı CNA'nın haberine göre, savunma kaynakları, 200 füzenin bu yılın ikinci yarısında, kalan 200 füzenin ise 2024'te teslim edileceği bilgisini paylaştı.
400 Javelin ve 1700 TOW 2B RF antitank füzesinin Tayvan'a satılması için önceki ABD Başkanı Donald Trump döneminde, Temmuz 2019'da anlaşma yapılmıştı.
Tayvan ordusu, omuzdan veya yerden tüple fırlatılan füzeleri, Ada'ya yönelik olası bir amfibi harekatta üstü açık çıkarma botları ve hafif zırhlı çıkarma araçlarına karşı kullanmayı planlıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.