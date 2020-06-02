Tayland'da bir hafta sonra ilk Kovid-19 ölümü görüldü
Güneydoğu Asya ülkesi Tayland'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bir hafta sonra ilk defa bir kişi yaşamını yitirdi.
Kuala Lumpur
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Tayland'da Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, bugün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının 1 artarak 3 bin 83'e, yaşamını yitirenlerin sayısının da 1 artışla 58'e yükseldiği bildirildi.
Şimdiye kadar 2 bin 966 kişinin iyileştiği ülkede, 59 kişinin tedavisinin sürdüğü belirtildi.
Ülkede en son 25 Mayıs'ta Kovid-19 nedeniyle 1 kişi ölmüştü.
Tayland hükümeti, Kovid-19 vakalarının azalması üzerine normalleşme adımlarını sürdürerek, sokağa çıkma yasağı saatlerini azaltma ve işletmeleri kademeli olarak yeniden açma kararı almıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.