Euro
7.57
Dolar
6.81
BIST 100
106,828.40
Altın
1,734.01
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

Tayland'da bir hafta sonra ilk Kovid-19 ölümü görüldü

Güneydoğu Asya ülkesi Tayland'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bir hafta sonra ilk defa bir kişi yaşamını yitirdi.

Ömer Faruk Yıldız   | 02.06.2020
Tayland'da bir hafta sonra ilk Kovid-19 ölümü görüldü

Kuala Lumpur


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Tayland'da Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, bugün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının 1 artarak 3 bin 83'e, yaşamını yitirenlerin sayısının da 1 artışla 58'e yükseldiği bildirildi.

Şimdiye kadar 2 bin 966 kişinin iyileştiği ülkede, 59 kişinin tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Ülkede en son 25 Mayıs'ta Kovid-19 nedeniyle 1 kişi ölmüştü.

Tayland hükümeti, Kovid-19 vakalarının azalması üzerine normalleşme adımlarını sürdürerek, sokağa çıkma yasağı saatlerini azaltma ve işletmeleri kademeli olarak yeniden açma kararı almıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Endonezya'daki Müslümanlar bu yıl Kovid-19 nedeniyle hacca gitmeyecek
Tayland'da bir hafta sonra ilk Kovid-19 ölümü görüldü
Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 623 Meksika'da 237 kişi öldü
THY ABD'deki Türkler için Chicago'dan tahliye uçuşu düzenleyecek
Bakan Koca maske kullanımının önemine ilişkin paylaşımda bulundu

Benzer haberler

Endonezya'daki Müslümanlar bu yıl Kovid-19 nedeniyle hacca gitmeyecek

Endonezya'daki Müslümanlar bu yıl Kovid-19 nedeniyle hacca gitmeyecek

Nostaljik tramvay seferleri başladı

Tayland'da bir hafta sonra ilk Kovid-19 ölümü görüldü

Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 623 Meksika'da 237 kişi öldü

Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 623 Meksika'da 237 kişi öldü
THY ABD'deki Türkler için Chicago'dan tahliye uçuşu düzenleyecek

THY ABD'deki Türkler için Chicago'dan tahliye uçuşu düzenleyecek

Koronavirüs salgınında son 24 saat

Koronavirüs salgınında son 24 saat