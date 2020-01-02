Euro
6.67
Dolar
5.96
BIST 100
114,895.90
Altın
1,519.83
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Tayland yeni yıla plastik poşet yasağıyla girdi

Tayland'da yeni yılla birlikte tek kullanımlık plastik poşet kullanımı yasaklandı.

Ömer Faruk Yıldız   | 02.01.2020
Tayland yeni yıla plastik poşet yasağıyla girdi

Kuala Lumpur

Tayland basınında yer alan haberlere göre, hükümet, uzun süredir planladığı tek kullanımlık plastik poşet yasağının bu yıldan itibaren büyük çaplı alışveriş merkezi ve mağazalarda uygulamaya konulduğunu bildirdi. 

Yasağı duyuran Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanı Varawut Silpa-Archa, Tayland'ın geçen yıla kadar dünyada denize en çok plastik atık döken 6'ncı ülke olduğunu belirterek, "Son 5 aydır yürütülen kampanyalar ve Tayland halkının yardımı sayesinde bu alanda 10'uncu sıraya geriledik." dedi.

Geçen yıl plastik poşet kullanımının ülke genelinde 2 milyar civarında azaldığını kaydeden Varawut, 2021'den itibaren plastik poşet yasağının bütün dükkan ve mağazalara yayılıp, ülke genelinde plastik poşet kullanımının tamamen sonlanacağını ifade etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Borsa'da 2019 boğaların yılı oldu
İran-Çin-Rusya ortak deniz tatbikatı çerçevesinde Çin’in İran ikilemi
Suud medyası tarihinin en itibarsız dönemini yaşıyor
Yeni vatandaşlık yasası Hindistan'ın geleceğini tehlikeye atıyor
Hafter safındaki kirli ittifak

Benzer haberler

Tayland yeni yıla plastik poşet yasağıyla girdi

Tayland yeni yıla plastik poşet yasağıyla girdi

Tayland'a gitmek üzere Litvanya'dan yola çıkan bisikletli Osmaniye'de mola verdi

Güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar Antalya ve Muğla'da sahilleri doldurdu

New York Times Meydanı'nda yeni yıl kutlandı

New York Times Meydanı'nda yeni yıl kutlandı
Rusya'dan İdlib'e yeni yılın ilk dakikasında hava saldırısı

Rusya'dan İdlib'e yeni yılın ilk dakikasında hava saldırısı
Türkiye'de yeni yılın ilk bebekleri dünyaya geldi

Türkiye'de yeni yılın ilk bebekleri dünyaya geldi