Tayland, İngiltere'deki aşırı sağcı protestolar nedeniyle seyahat uyarısı yaptı
Tayland, İngiltere'de süren aşırı sağcı protestolar nedeniyle vatandaşları için seyahat uyarısı yayınladı.
Istanbul
Tayland'ın Londra Büyükelçiliğinin internet sitesinden konuya ilişkin açıklama yapıldı.
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Açıklamada, İngiltere'de yaşayan veya ülkeye seyahat edecek Tayland vatandaşlarına kalabalık yerlerden uzak durmaları, özellikle Hull, Liverpool, Bristol, Manchester, Stoke-on-Trent ve Blackpool kentleriyle Kuzey İrlanda'nın başkenti Belfast'a giderken ihtiyatlı olmaları tavsiye edildi.
İngiltere'de 30 Temmuz'da başlayan aşırı sağcı protestolar nedeniyle Nijerya, Avustralya ve Malezya gibi ülkeler de vatandaşlarına seyahat uyarısı yapmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.