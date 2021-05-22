Euro
10.26
Dolar
8.42
BIST 100
1,451.84
Altın
1,881.45
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

Tayland’da 'dedektör köpekler' Kovid-19'la mücadele kapsamında göreve başladı

Tayland’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında eğitimli "dedektör köpekler" göreve başladı.

Barış Kahraman   | 22.05.2021
Tayland’da 'dedektör köpekler' Kovid-19'la mücadele kapsamında göreve başladı

Ankara

Bangkok Chulalongkorn Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi araştırmacılarınca eğitilen köpeklerin, Kovid-19 hastalarının vücutlarından salgılanan bir kokuyu tespit edebildiği belirtildi.

Kovid-19 hastalarının koltuk altlarından alınan binden fazla ter örneği kullanılarak eğitimleri tamamlanan dedektör köpeklerin, hastaların tespitinde yüzde 95 başarı oranına eriştiği kaydedildi.

Araştırmacılar, dedektör köpeklerin büyük pazarlar, kalabalık gecekondu bölgeleri ve inşaat şantiyeleri gibi kontrolsüz insan trafiğinin yoğun olduğu yerlerde Kovid-19'un hızlı tespitinde yardımcı olacağını belirtti.

Mobil test araçları içerisinde görev yapacak köpeklerin güvenlik amacıyla kişiler ile temasına müsaade edilmeyeceği, sadece korumalı örnek kaplarında toplanan ter örneklerini koklayarak tespit yapacakları aktarıldı.

Finlandiya, Birleşik Arap Emirlikleri, Almanya ve Hindistan’ın da aralarında bulunduğu bazı ülkeler, Kovid-19 hastalarının tespitinde özel köpeklerden faydalanmaya başlamıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Tayland’da 'dedektör köpekler' Kovid-19'la mücadele kapsamında göreve başladı
Hindistan'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 4 bin 194 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan aşı miktarı 27 milyon 618 bin 359'a ulaştı
ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 588 bin 548'e yükseldi

Benzer haberler

Tayland’da 'dedektör köpekler' Kovid-19'la mücadele kapsamında göreve başladı

Tayland’da 'dedektör köpekler' Kovid-19'la mücadele kapsamında göreve başladı

Hindistan'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 4 bin 194 kişi hayatını kaybetti

AB liderleri aylar sonra ilk kez yoğun bir gündemle Brüksel'de toplanacak

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Sherman, Türkiye'ye gidiyor

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Sherman, Türkiye'ye gidiyor
ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 588 bin 548'e yükseldi

ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 588 bin 548'e yükseldi
Bangladeş, Arakanlı mültecilerin yaşadığı kampları karantinaya aldı

Bangladeş, Arakanlı mültecilerin yaşadığı kampları karantinaya aldı