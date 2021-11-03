Dolar
9.63
Euro
11.16
Altın
1,780.35
ETH/USDT
4,195.00
BTC/USDT
62,790.00
BIST 100
1,536.12
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, partisinin TBMM grup toplantısında konuşuyor Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Karayolları Genel Müdürlüğü 2021- 2022 Kışla Mücadele Sezonuna Hazırlık ve Yol Bakım Araçlarının Hizmete Alım Töreni'nde konuşuyor
logo
Dünya

Taliban yönetimi Afganistan'da yabancı para kullanımını yasakladı

Taliban yönetimi, ekonomik krizdeki ülkede yabancı para birimlerinin kullanılmasını yasakladı.

Sayed Khodaiberdi Sadat   | 03.11.2021
Taliban yönetimi Afganistan'da yabancı para kullanımını yasakladı

Afganistan

Taliban Sözcüsü Yardımcısı Bilal Kerimi, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ülkedeki ekonomik durum ve ulusal çıkarlar nedeniyle herkesten tüm işlemlerde Afgan para birimini kullanmasını istediklerini söyledi.

Esnaf, tüccar ve halktan, ticarette yabancı para birimi kullanmamasını istediklerini ifade eden Kerimi, yabancı para kullanımının ülke ekonomisi üzerinde olumsuz etkilerinin olduğunu ve halka zarar verdiğini vurguladı.

Kerimi, bu karara uymayanlara yasal işlem uygulanacağını kaydetti.

Öte yandan Afganistan Merkez Bankası, 15 Eylül'de, tüm vatandaşlardan Afgan para biriminin kullanılması konusunda çağrı yapmıştı.

Ülkede nakit yetersizliği ve ekonomik kriz

Taliban'ın, başkent Kabil'i kontrol altına almasının ardından yaklaşık iki hafta kapalı kalan bankalar, halkın nakit ihtiyacına cevap veremiyor.

Para arzının yetersizliği nedeniyle bankaların önünde oluşan uzun kuyruklar devam ediyor.

Hükümetin düşmesiyle dolarda yaklaşık yüzde 15 artış yaşanırken birçok ürünün de fiyatı yükseldi.

Afganistan'da nakit yetersizliği nedeniyle halk, bankalardan haftalık en fazla 20 bin Afgani (yaklaşık 200 dolar) çekebiliyor.

Öte yandan Dünya Bankası, Uluslararası Para Fonu (IMF) ve ABD Merkez Bankası, geçende Afganistan'ın uluslararası fonlara erişimini kesti.

Diğer taraftan da birçok ülke, Taliban hükümetini tanımayı reddediyor.

Uzmanlar, ülkenin ekonomik felakete doğru hızla ilerlediği uyarısı yapıyor.

ABD yönetimi, Afgan hükümetinin ABD bankalarındaki rezervlerini dondurmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD’de 5-11 yaş grubuna Pfizer-BioNTech aşısı uygulanmasına onay verildi
Hollanda'da Kovid-19'a karşı maske ve mesafe kuralı geri getirildi
Yunanistan'da günlük Kovid-19 vaka sayısı en yüksek seviyeye ulaştı
Türkiye'de 29 bin 796 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 224 kişi yaşamını yitirdi
Bakan Koca: Okullarda yapılan rastgele PCR taramasında çocuklarda oranın çok yüksek olmadığını gördük

Benzer haberler

Taliban yönetimi Afganistan'da yabancı para kullanımını yasakladı

Taliban yönetimi Afganistan'da yabancı para kullanımını yasakladı

Türk Kızılay Afganistan'da 2 bin koli gıda yardımında bulundu

Taliban, teslim olan 65 DEAŞ mensubunu affetti

Afganistan’da aileler açlık nedeniyle çocuklarını bin ila 3 bin dolara satışa çıkarıyor

Afganistan’da aileler açlık nedeniyle çocuklarını bin ila 3 bin dolara satışa çıkarıyor
WSJ: ABD istihbarat teşkilatları Taliban öngörülerinde başarısız oldu

WSJ: ABD istihbarat teşkilatları Taliban öngörülerinde başarısız oldu
Katar: Taliban'la diyalog konusunda uluslararası toplumun ortak vizyon belirlemesi için çalışıyoruz

Katar: Taliban'la diyalog konusunda uluslararası toplumun ortak vizyon belirlemesi için çalışıyoruz