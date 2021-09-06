Dolar
8.32
Euro
9.88
Altın
1,826.81
ETH/USDT
3,933.80
BTC/USDT
51,800.00
BIST 100
1,468.67
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Taliban Pencşir vilayetini tamamıyla kontrolüne aldığını duyurdu

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, Pencşir'de silahlı grupların çatı örgütü Afganistan Halk Direniş Cephesi'nin yenilgiye uğratıldığını ve Pençşir vilayetinin kendi kontrolleri altına geçtiğini açıkladı.

Mustafa Melih Ahıshalı   | 06.09.2021
Taliban Pencşir vilayetini tamamıyla kontrolüne aldığını duyurdu Fotoğraf: Haroon Sabawoon - Anadolu Ajansı

Kabil

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Pencşir'deki son gelişmeler hakkında bilgi verdi.

"Düşmanın son yuvası Pencşir vilayeti de tamamen fethedilmiştir." ifadesini kullanan Mücahid, yayınladığı yazılı metinde Pencşir'in ele geçirilmesiyle ülke genelinde savaşın tamamen sona erdiğini kaydetti.

Eski Savunma Bakanı Ahmed Şah Mesud'un oğlu Ahmed Mesud'un liderliğini yaptığı Afganistan Halk Direniş Cephesi, Taliban'ın Kabil'i ele geçirdiği 15 Ağustos sonrasında ülkede yeni kurulacak sistem yönetimine dair Taliban'dan bazı taleplerde bulunmuştu. Yapılan görüşmelerde sonuç alınmamış ve Taliban silahlı güçlerini bu bölgeye intikal ettirmişti. Yaklaşık bir haftadır çıkan çatışmalarda her iki tarafın da ağır kayıplar verdiği belirtiliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
THY'den yolculara PCR testi hatırlatması
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Koronavirüs salgınında son 24 saat
'Okullarda Kovid-19 Pozitif Vaka Çıkması Durumunda Yapılması Gereken Uygulamalar Rehberi' illere gönderildi
Türkiye'de 19 bin 391 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 269 kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

Taliban Pencşir vilayetini tamamıyla kontrolüne aldığını duyurdu

Taliban Pencşir vilayetini tamamıyla kontrolüne aldığını duyurdu

Tacik lider Ahmed Mesud, Pencşir'deki çatışmaların sonlanması için Taliban'a çağrı yaptı

ABD'li Kongre üyesinden Taliban'ın Mezar-ı Şerif Havalimanı'nda Amerikan vatandaşlarını esir tuttuğu iddiası

Kabil'de yeniden açılan döviz bürolarına Afgan halkı yoğun ilgi gösterdi

Kabil'de yeniden açılan döviz bürolarına Afgan halkı yoğun ilgi gösterdi
MSB: 24 Temmuz 2015’ten bugüne kadar 18 bin 455, bu yılın başından itibaren 1865 terörist etkisiz hale getirildi

MSB: 24 Temmuz 2015’ten bugüne kadar 18 bin 455, bu yılın başından itibaren 1865 terörist etkisiz hale getirildi
Fransa'da Paris Valiliği önünde çadır kuran evsizler bekleyişlerinin 4'üncü gününde tahliye edildi

Fransa'da Paris Valiliği önünde çadır kuran evsizler bekleyişlerinin 4'üncü gününde tahliye edildi