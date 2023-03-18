Dolar
19.02
Euro
20.28
Altın
1,988.63
ETH/USDT
1,789.20
BTC/USDT
27,318.00
BIST 100
5,136.44
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Taliban, Afganistan'da kenevir ekimini yasakladı

Afganistan yönetimine Ağustos 2021'de gelen Taliban, ülke genelinde haşhaştan sonra kenevir ekimini de yasakladı.

Bilal Güler  | 18.03.2023 - Güncelleme : 18.03.2023
Taliban, Afganistan'da kenevir ekimini yasakladı Fotoğraf: Sayed Khodaiberdi Sadat/AA

Kabil

Taliban lideri Molla Hibetullah Ahundzade, konu ile ilgili bir kararname yayınladı.

Kararnameye göre, Afganistan genelinde kenevir ekimi ve ticareti yasaklandı, yasağa uymayanların ekinleri yok edilecek ve bu kişiler cezalandırılacak.

Yasağın takibi ve uygulanmasını, Taliban geçici hükümetinin İçişleri Bakanlığı ve ilgili kurumlar yürütecek.

Kenevir, haşhaştan sonra ülke genelinde Afgan çiftçilerin en çok rağbet gösterdiği ürünlerden biri olarak öne çıkıyor.

Birleşmiş Milletler (BM) raporlarına göre, 2010 yılında Afganistan dünya genelinde en fazla kenevir üreten ülke olmuştu.

Geçen yıl nisan ayında da Taliban lideri Molla Hibetullah Ahundzade'nin kararıyla ülke genelinde haşhaş ekimi de dahil olmak üzere, alkol, eroin, uyuşturucu hapları, esrar gibi maddelerin kullanımı, üretimi ve ticareti yasaklanmış, kuralı ihlal eden herkesin cezalandırılacağı bildirilmişti.

Yasağa rağmen haşhaş ekiminde artış görüldü

Geçen yıl nisan ayındaki söz konusu yasağa rağmen Afganistan'da haşhaş ekimi artış gösterdi. Taliban yetkilileri ve Afgan çiftçiler, yasağın tam olarak uygulanabilmesi için uluslararası yardımın önemine vurgu yapıyor.

Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi'nin (UODC) Kasım 2022'de yayınlandığı rapora göre, Taliban yönetimi iktidara geldikten sonra 2022'de bir önceki yıla kıyasla haşhaş ekimi yüzde 32 arttı.

Rapora göre Afganistan, küresel afyon tedarikinin yüzde 80'ini karşılıyor.

Mevcut ekonomik kriz ve kuraklık nedeniyle normal tarım ürünlerini "daha az karlı" olduğu gerekçesi ile tercih etmeyen tarla sahipleri, daha az su isteyen haşhaşa ve kenevire yöneliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
YSK'den yurt dışı seçmenlerin yoğun bulundukları bazı şehirlerde sandık kurulmasına ilişkin karar
Kahramanmaraş, Şanlıurfa ve Malatya'da sağanak etkili oluyor
Nurdağı'nda 154 prefabrik ev daha depremzedelere teslim edildi
Çanakkale Savaşları'nda şehit olan Azerbaycanlı askerler anısına yapılan anıt açıldı
YSK oy kullanılacak gümrük kapılarını belirledi

Benzer haberler

Taliban, Afganistan'da kenevir ekimini yasakladı

Taliban, Afganistan'da kenevir ekimini yasakladı

ABD Merkez Kuvvetler: Rusya Suriye'de ABD üslerinin üzerinden mühimmatlı uçuşlarını artırdı

BM, Afganistan misyonunun süresini uzattı

Afgan Canan Dayı, öldürülen iki oğlunun yasını ney üfleyerek tutuyor

Afgan Canan Dayı, öldürülen iki oğlunun yasını ney üfleyerek tutuyor
Pakistan Dışişleri Bakanı ülkesinin "kriz fırtınası" içerisinde olduğunu söyledi

Pakistan Dışişleri Bakanı ülkesinin "kriz fırtınası" içerisinde olduğunu söyledi
ABD Temsilciler Meclisinde Afganistan'dan tahliye süreci eleştirildi

ABD Temsilciler Meclisinde Afganistan'dan tahliye süreci eleştirildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet