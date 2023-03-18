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Dünya

Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Ömüraliyev'den 18 Mart Şehitleri Anma Günü mesajı

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108. yıl dönümüne ilişkin mesaj paylaştı.

Mehmet Şah Yılmaz  | 18.03.2023 - Güncelleme : 18.03.2023
Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Ömüraliyev'den 18 Mart Şehitleri Anma Günü mesajı

Ankara

Ömüraliyev, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108. yıl dönümünde, kahraman Türk askerinin, Atatürk ve silah arkadaşlarının tarihe altın harflerle yazdığı bu eşsiz destanı gururla yad ediyor, toprağı vatan yapan aziz şehitleri saygı ve rahmetle anıyoruz. Ruhları şad olsun." ifadelerini kullandı.

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