Euro
6.88
Dolar
6.23
BIST 100
105,284.30
Altın
1,577.35
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

Tahran'da Kovid-19 nedeniyle metro kullanımı yüzde 70 azaldı

İran'ın başkenti Tahran'da yeni tip koronavirüs dolayısıyla metro kullanımı yüzde 70 azaldı.

Muhammet Kurşun   | 01.03.2020
Tahran'da Kovid-19 nedeniyle metro kullanımı yüzde 70 azaldı

Tahran

Tahran Metrosu Genel Müdürü Fernuş Nobaht, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dolayısıyla başkentte metro kullanımının yüzde 70 azaldığını açıkladı.

İran yerel medyasındaki habere göre, Nobaht, Kovid-19'un yayılması nedeniyle insanların toplu taşımayı daha az kullandığını ve metroya binen yolcu sayısında yüzde 70 düşüş olduğunu ifade etti.

Nobaht, düşüşe rağmen metro seferlerinin normal şekilde devam ettiğini belirtti.

Öte yandan kuzeydeki Gilan eyaletine tüm uçak seferlerinin iptal edildiği ve Kum kentinden çıkışların da sıkı kontrol altına alındığı kaydedildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yemen’de çatışmalar Sana-Marib-Cevf üçgeninde artıyor
Batılı Müslümanlar yol ayrımında
Hüsnü Mübarek'in siyasi mirası
Koronavirüs salgınında güncel durum ve gelecek tahminleri
Malezya’daki hükümet krizi ve ülke siyasetinin belirsiz geleceği

Benzer haberler

İran'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 54'e yükseldi

İran'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 54'e yükseldi

İran ordusunun vurduğu Ukrayna uçağıyla ilgili sorumlular hala ortaya çıkarılmadı

Tahran'da Kovid-19 nedeniyle metro kullanımı yüzde 70 azaldı

Bilim insanlarından 'maske kullanımını abartmayın' uyarısı

Bilim insanlarından 'maske kullanımını abartmayın' uyarısı
ABD'den Kovid-19 nedeniyle İran, İtalya ve Güney Kore'ye ek seyahat yasağı

ABD'den Kovid-19 nedeniyle İran, İtalya ve Güney Kore'ye ek seyahat yasağı
Arap Birliği zirvesi koronavirüs salgını sebebiyle ertelendi

Arap Birliği zirvesi koronavirüs salgını sebebiyle ertelendi