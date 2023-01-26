Tahran Yunus Emre Enstitüsü’nde müzik dinletisi gerçekleştirildi
Tahran Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Kültür Merkezi'nde ilk, orta ve lise öğrencilerinden oluşan İranlı müzik grubu dinleyicilere müzik ziyafeti sundu.
Tahran
İran’ın başkenti Tahran’da 30 yılı aşkın süredir müzikle uğraşan Hüseyin Kasımzade’nin ders verdiği öğrencilerinden kurduğu grup, YEE’nin konferans salonunda Türk ve İranlı dinleyicilerle buluştu.
İlk, orta ve lise öğrencilerinden oluşan 21 kişilik grubun vurmalı ve telli çalgılar eşliğinde icra ettiği konserde dinleyiciler de söylenen parçalara eşlik etti.
Tahran YEE’nin düzenlediği farklı etkinliklere Türk vatandaşları ile İranlılar ücretsiz olarak katılabiliyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.