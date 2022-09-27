Dolar
18.48
Euro
17.81
Altın
1,636.97
ETH/USDT
1,397.50
BTC/USDT
20,350.00
BIST 100
3,304.91
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Tahıl sevkiyatı kapsamında 9 gemi daha Ukrayna'dan hareket etti

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Ukrayna limanlarından tahıl yüklü 9 geminin daha hareket ettiğini bildirdi.

Fırat Taşdemir   | 27.09.2022
Tahıl sevkiyatı kapsamında 9 gemi daha Ukrayna'dan hareket etti Fotoğraf: Metin Aktaş/AA

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Ukrayna limanlarındaki tahılın sevkiyatı emniyetli şekilde sürüyor. Bugün Ukrayna limanlarından 9 gemi tahıl yüklü olarak hareket etti." ifadeleri kullanıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Darbecilerin Ankara Emniyet Müdürlüğünde neden olduğu hasarın boyutu bilirkişi raporunda
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığından kentteki terör saldırısına ilişkin açıklama
Antalya'ya gelen turist sayısı 10 milyon 788 bini aştı
Şehit polis memuru Sedat Gezer son yolculuğuna uğurlandı

Benzer haberler

Tahıl sevkiyatı kapsamında 9 gemi daha Ukrayna'dan hareket etti

Tahıl sevkiyatı kapsamında 9 gemi daha Ukrayna'dan hareket etti

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Bandosunun konserleri iptal edildi

Adana'da yaylada mahsur kalan kişi Kara Kuvvetleri Komutanlığının helikopteriyle kurtarıldı

Tahıl sevkiyatı kapsamında 9 gemi daha Ukrayna'dan hareket etti

Tahıl sevkiyatı kapsamında 9 gemi daha Ukrayna'dan hareket etti
Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
Pençe ve Pençe-Kilit operasyon bölgelerinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

Pençe ve Pençe-Kilit operasyon bölgelerinde 4 terörist etkisiz hale getirildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet