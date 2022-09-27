Tahıl sevkiyatı kapsamında 9 gemi daha Ukrayna'dan hareket etti
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Ukrayna limanlarından tahıl yüklü 9 geminin daha hareket ettiğini bildirdi.
Ankara
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Ukrayna limanlarındaki tahılın sevkiyatı emniyetli şekilde sürüyor. Bugün Ukrayna limanlarından 9 gemi tahıl yüklü olarak hareket etti." ifadeleri kullanıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.