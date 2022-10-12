Tahıl sevkiyatı kapsamında 11 gemi daha Ukrayna'dan hareket etti
Milli Savunma Bakanlığı, Ukrayna'dan tahıl yüklü 11 geminin daha hareket ettiğini bildirdi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Tahıl sevkiyatı, emniyetli ve planlı şekilde sürüyor. Bugün Ukrayna limanlarından 11 gemi tahıl yüklü olarak hareket etti." ifadeleri kullanıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.