Tacikistan'da son bir ayda Kovid-19 vakası saptanmadı
Tacikistan'da, son bir ayda Kovid-19 vakası tespit edilmedi. Şimdiye kadar 13 bin 218 kişinin iyileştiği ülkede, 90 kişi ise salgın nedeniyle hayatını kaybetti.
Taşkent
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Sağlık Bakanlığı verilerine göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ilk defa Nisan 2020'de görüldüğü Tacikistan'da, en son 10 Ocak'ta 3 vaka saptanırken, bu tarihten itibaren yeni vakaya rastlanmadı.
Salgının başından beri 13 bin 308 kişide virüs tespit edilen ülkede, hastanelerde Kovid-19 tedavisi gören kalmadı.
Şimdiye kadar 13 bin 218 kişinin iyileştiği ülkede, 90 kişi ise salgın nedeniyle hayatını kaybetti.
Son dönemde ülkede salgınla ilgili durumun kademeli olarak normalleşmesi üzerine karantina tedbirleri belirgin ölçüde gevşetilirken, 18 Nisan 2020'de geçici olarak ibadete kapatılan camiler, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyma koşuluyla Koronavirüsle Mücadele Komisyonu kararıyla, 1 Şubat'tan itibaren yeniden ibadete açılmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.