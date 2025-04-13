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Dünya

Tacikistan'da 5,8 büyüklüğünde deprem oldu

Tacikistan'ın Dağlık Bedahşan Özerk Vilayeti'nde 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Bahtiyar Abdülkerimov  | 13.04.2025 - Güncelleme : 13.04.2025
Tacikistan'da 5,8 büyüklüğünde deprem oldu

Taşkent

Özbekistan Sismoloji Merkezi, depremin yerel saat ile 09.24'te kaydedildiğini açıkladı.

Merkez üssü Tacikistan'ın Dağlık Bedahşan Özerk Vilayeti olan 5,8 büyüklüğündeki deprem 10 kilometre derinlikte meydana geldi.

Dağlık bölgede kaydedilen depremde, şu ana kadar can veya mal kaybı bildirilmedi.

Deprem komşu Özbekistan'da da 3,2 büyüklüğünde hissedildi.

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