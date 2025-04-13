Tacikistan'da 5,8 büyüklüğünde deprem oldu
Tacikistan'ın Dağlık Bedahşan Özerk Vilayeti'nde 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Taşkent
Özbekistan Sismoloji Merkezi, depremin yerel saat ile 09.24'te kaydedildiğini açıkladı.
Merkez üssü Tacikistan'ın Dağlık Bedahşan Özerk Vilayeti olan 5,8 büyüklüğündeki deprem 10 kilometre derinlikte meydana geldi.
Dağlık bölgede kaydedilen depremde, şu ana kadar can veya mal kaybı bildirilmedi.
Deprem komşu Özbekistan'da da 3,2 büyüklüğünde hissedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.