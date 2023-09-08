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Dünya

Sylvester Stallone'den Papa'ya: "Boksa var mısınız?"

ABD'li ünlü aktör ve yönetmen Sylvester Stallone, Vatikan'da ziyaret ettiği Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'a "Boksa var mısınız?" diye sordu.

Barış Seçkin  | 08.09.2023 - Güncelleme : 08.09.2023
Sylvester Stallone'den Papa'ya: "Boksa var mısınız?"

Vatikan

Vatikan'ın resmi yayın organı VaticanNews'un sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşıma göre, Papa, Katolik olduğu bilinen Sylvester Stallone ve ailesini özel olarak kabul etti.

Stallone, kendilerine yoğun bir günde zaman ayırdığı için Papa'ya teşekkür etti.

Papa da Stallone'ye kendisinin ziyaretinden onur duyduğunu belirterek, ünlü aktöre "Biz sizin filmlerinizle büyüdük" dedi. Bunun üzerine Stallone da başrolünü kendisinin oynadığı sinema tarihinin kült filmlerinden olan "Rocky"i hatırlatarak, yumruklarını sıkıp "Boksa var mısınız?" diye sordu.

Papa da Stallone'ye yumruklarını göstererek karşılık verdi.

1930'larda ABD’ye göçmüş İtalyan kökenli bir babanın çocuğu olarak 1946'da New York'ta doğan Stallone, dün de babasının memleketi olan İtalya'nın güneydoğusundaki Gioia del Colle kasabasına giderek, fahri vatandaşlık unvanını almıştı.

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