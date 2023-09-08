Dolar
26.85
Euro
28.76
Altın
1,919.66
ETH/USDT
1,627.30
BTC/USDT
25,772.00
BIST 100
8,325.30
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Çankırı Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen TÜGVA 4. İl Olağan Genel Kurulu toplantısında konuşuyor.
logo
Dünya

Karadağ'daki "uzun yatma" yarışması 22 gündür devam ediyor

Batı Balkanlar'ın en küçük ülkesi Karadağ'ın Niksic kenti yakınlarında bulunan Brezna Etno köyünde, ülkenin mizahi geleneklerinden "uzun yatma" yarışması 22 gündür sürüyor.

Ahmet Nurduhan  | 08.09.2023 - Güncelleme : 08.09.2023
Karadağ'daki "uzun yatma" yarışması 22 gündür devam ediyor

Podgorista

Batı Balkanlar'ın en küçük ülkesi Karadağ'ın Niksic kenti yakınlarında bulunan Brezna Etno köyünde, ülkenin mizahi geleneklerinden "uzun yatma" yarışması 22 gündür sürüyor.

Karadağ'da 18 Ağustos'ta, 21 katılımcıyla başlayan yarışmada bugüne kadar yatmayı başaran 7 kişi, 1000 avro ödül ve "en tembel vatandaş" unvanı almak için mücadele ediyor.

Bu yıl 12'ncisi düzenlenen ilginç yarışmada 22'nci güne giren yarışmacılar 500 saati geride bıraktı.

Yarışma kurallarına göre, yarışmacıların uyumalarına, yiyecek-içecek ihtiyaçlarını karşılamalarına, kitap okumalarına ve telefon kullanmalarına izin verilirken, ayağa kalkmaları kural ihlali sayılıyor.

Yarışmacılar 8 saatte bir kişisel ihtiyaçlarını karşılayabiliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Samsun'da kına gecesinde gelinin babasının ölümüne sebep olan zanlı tutuklandı
Alanya'da 3 aracın karıştığı kazada 1 turist öldü, 10 kişi yaralandı
Ordu'da denizde çıkan hortum görüntülendi
Bakan Özhaseki: Her işimizi bu depremsellik üzerine kurmalıyız
Vezneciler metro istasyonundaki yürüyen merdivende çıkan yangın söndürüldü

Benzer haberler

Karadağ'daki "uzun yatma" yarışması 22 gündür devam ediyor

Karadağ'daki "uzun yatma" yarışması 22 gündür devam ediyor

Karadağ'daki "uzun yatma" yarışması 14 gündür sürüyor

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet