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Dünya

Suzuki Hindistan'daki üretimini askıya alıyor

Suzuki, Kovid-19 salgınıyla bağlantılı olarak sanayide kullanılan oksijen eksikliğinin oluşturduğu parça tedariki problemi sebebiyle Hindistan'daki tesislerinde üretime ara verecek.

Ahmet Furkan Mercan   | 30.04.2021
Suzuki Hindistan'daki üretimini askıya alıyor

Tokyo

Kamu yayıncısı NHK'nın haberine göre, Suzuki, araç parça üretiminde kullanılan oksijeninin bulunamaması sebebiyle Hindistan'daki imalatını askıya alacak.

Suzuki'nin 1-9 Mayıs döneminde ülkedeki 3 fabrikasında imalata ara verilmesinden hangi modellerin etkileneceği açıklanmadı.

Hindistan'da Kovid-19 vakalarındaki artış, sanayide kullanılan oksijen stoklarının tıbbi ihtiyaca sevk edilmesine yol açtı.

Suzuki, Hindistan'daki vaka durumunun seyrine göre üretim bantlarının yeniden hizmete dönmesine karar verecek.

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