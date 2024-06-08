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Dünya

Suzuki 2025 sonuna kadar Tayland'daki fabrikasını kapatacak

Japon mini araç üreticisi Suzuki Motor firmasının 2025 yılı sonuna kadar Tayland'daki fabrikasını kapatacağı bildirildi.

Ahmet Furkan Mercan  | 08.06.2024 - Güncelleme : 08.06.2024
Suzuki 2025 sonuna kadar Tayland'daki fabrikasını kapatacak

Tokyo

Japon otomobil üreticileri, başta Çin menşeli olmak üzere rakip firmaların Asya pazarında oluşturduğu rekabet karşısında zorlanıyor.

Resmi Kyodo ajansının firma kaynaklarına dayandırdığı habere göre Suzuki Motor, Tayland'ın Rayong bölgesindeki fabrikasını kapatacak.

Firma, kapatma kararını Tayland pazarında kompakt araçlara yönelik başlangıçtaki beklentilerin karşılanmadığının saptanması sonrası verdi.

"Suzuki Motor Thailand Co." işletimindeki fabrikada çalışan 800'e yakın işçi kapanma sonrası, firmanın yerel operasyonlarına kaydırılacak.

2012 yılında üretime başlayan fabrikanın firma portföyünde Swift kompakt, Ciaz sedan ve Celerio mini modellerini imal ettiği kaydedildi.

Yıllık 60 bin üretim kapasiteli fabrikanın Nisan 2023-Mart 2024'ü kapsayan 2023 mali yılında 7 bin 579 araç imal ettiği bildirildi.

Kyodo haberinde, Çin menşeli otomobil üreticilerinin yerel pazarda başta elektrikli araçlar olmak üzere hakimiyetini artırdığı vurgulandı.

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