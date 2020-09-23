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Dünya

Suudi Kralı'ndan ABD'nin İsrail ile ilgili girişimlerine destek

Suudi Kralı Selman bin Abdulaziz, ülkesinin ABD yönetiminin İsrail ve Filistin'i bir araya getirme ve Orta Doğu'da barış sağlama çabalarına destek verdiğini söyledi.

Betül Yürük   | 23.09.2020
Suudi Kralı'ndan ABD'nin İsrail ile ilgili girişimlerine destek

New York

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurul Görüşmeleri'nin ikinci gününde video mesaj ile yaptığı konuşmada, Orta Doğu'da barış sağlanmasının önemine değindi. 

''ABD'nin Filistin ve İsrail'i müzakere masasına getirerek adil ve kapsamlı bir anlaşma ile Orta Doğu'da barışı sağlamaya yönelik çabalarını destekliyoruz.'' değerlendirmesinde bulunan Kral Selman, Libya'daki krize dış müdahaleleri ise kınadıklarını belirtti.

''Hizbullah silahsızlandırılmalı''

Beyrut Limanı'ndaki patlama ile insani bir felaketle karşı karşıya kalan Lübnan'da ise yaşananlardan Hizbullah'ı sorumlu tutan Kral Selman, ''Lübnan'ın güvenliği ve istikrarı için Hizbullah terör örgütünün silahsızlandırılması şart.'' diye konuştu. 


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