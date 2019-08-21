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Dünya

Suudi Arabistanlı kadınlar artık izinsiz seyahat edebilecek

Suudi Arabistan'da kadınların, ülke tarihinde ilk defa, erkek vasilerinin izni olmadan yurt dışına seyahat etmelerine olanak tanıyan düzenlemeler uygulamaya konuldu.

Gülşen Topçu   | 21.08.2019
Suudi Arabistanlı kadınlar artık izinsiz seyahat edebilecek

Riyad

Suudi Arabistan haber ajansı SPA'nın İçişleri Bakanlığından bir yetkiliye dayandırdığı habere göre, Pasaport ve Medeni Hal İdareleri ile bunların ülke genelindeki şubelerinde söz konusu düzenlemeler uygulamaya konuldu.

Yetkili, yeni düzenlemelerle ilgili soruları olanların ilgili makamlarla irtibata geçmesini istedi. 

Suudi Arabistan'da 2 Ağustos'ta Resmi Gazete'de yayımlanan kararnamede, kadınlara, baba, eş, erkek kardeş ve hatta oğulları gibi erkek vasilerin izni olmaksızın pasaport çıkarma ve yurt dışına seyahat etme konusunda erkeklere tanınan hakların aynısının tanınması öngörülmüştü.

Söz konusu düzenlemelerin öncesinde kadınlar (hangi yaş grubundan olursa olsun) ve 21 yaşından küçük erkeklerin yurt dışına yapacakları seyahatlerde vasilerinin iznini alması gerekiyordu.

Yine aynı düzenlemeler, evli kadınların ikamet adresinin eşin ikamet adresi olması zorunluluğunu ortadan kaldırırken, kadınlara ilk defa doğum, evlilik, boşanma ve resmi aile evraklarının çıkarılması ile küçük çocukların vesayetinin alınması hakkını da veriyor.

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