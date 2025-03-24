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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Suudi Arabistan'da Ukrayna ile ABD heyetleri arasındaki görüşme sona erdi

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da, Ukrayna ve ABD heyetleri arasında düzenlenen toplantının sona erdiği bildirildi.

Davit Kachkachishvili  | 24.03.2025 - Güncelleme : 24.03.2025
Suudi Arabistan'da Ukrayna ile ABD heyetleri arasındaki görüşme sona erdi

Kiev

Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Riyad'da Ukrayna ile ABD heyetlerinin katıldığı toplantının bittiğini belirtti.

Umerov, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesine yönelik konuları görüşmek amacıyla yapılan görüşmenin verimli geçtiğini kaydederek, toplantıda enerji başta olmak üzere önemli konuları ele aldıklarını vurguladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin amacının kalıcı ve adil barışın sağlanması olduğuna işaret eden Umerov, "Bu hedefi gerçeğe dönüştürmek için çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

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