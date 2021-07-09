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Dünya

Suudi Arabistan'da Kurban Bayramı 20 Temmuz'da başlayacak

Suudi Arabistan makamları, Kurban Bayramı'nın ilk gününün 20 Temmuz Salı günü idrak edileceğini açıkladı.

Muhammed Semiz   | 09.07.2021
Suudi Arabistan'da Kurban Bayramı 20 Temmuz'da başlayacak

Riyad

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan habere göre, Suudi Arabistan Yüksek Mahkemesi, 11 Temmuz Pazar gününün (yarından sonra) zilhicce ayının ilk günü olduğunu ve hac farizasının yapılacağı arife gününü ise 19 Temmuz Pazartesi olarak ilan etti.

Açıklamada, hicri takvimin 12. ayı zilhiccenin onuncu gününe tekabül eden Kurban Bayramı'nın ilk gününün de 20 Temmuz Salı günü idrak edileceği belirtildi.

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı, 12 Haziran'da, hac ibadeti için yurtdışından kimsenin kabul edilmeyeceğini, yalnız ülke içinden kronik rahatsızlığı olmayan, 18 ila 65 yaş arasında ve aşı olmuş kişilerden 60 bin kişinin hac farizasını yerine getirebileceğini açıklamıştı

Suudi Arabistan, Kovid-19 salgını nedeniyle geçen yıl da sadece ülke içinden ve sınırlı sayıda hacı adayını kabul etmişti.

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