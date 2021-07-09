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Dünya

Yılın ilk tropikal fırtınası Elsa ABD'nin kuzeydoğusunda etkili oluyor

Atlantik Okyanusu'nda oluşan yılın ilk tropikal fırtınası Elsa, ABD’nin doğu yakası eyaletlerinde etkisini sürdürüyor.

Islam Doğru   | 09.07.2021
Yılın ilk tropikal fırtınası Elsa ABD'nin kuzeydoğusunda etkili oluyor Fotoğraf: Tayfun Coşkun - Anadolu Ajansı

New York

Florida’dan 3 gün önce ana karaya giren Elsa, saatte 126 kilometreye varan hızla dün gece ülkenin kuzeydoğu eyaletlerine ulaştı.

Elsa, aşırı yağış ve rüzgar şeklinde New York ve New Jersey’yi vurarak ağaçların devrilmesine, yollarda ve metro istasyonlarında su baskınlarına neden oldu.

Ülkedeki elektrik kesintilerini takip eden "poweroutages.us" sitesi, Delaware'den Massachusetts’e 24 bin ev ve iş yerinde elektrik kesintisi yaşandığı bilgisini paylaştı.

Ulusal Kasırga Merkezi, Long Island üzerinden New England ve Kanada'ya doğru hareket eden Elsa’nın bazı bölgelerde hortumlara ve sellere yol açabileceği uyarısında bulundu.

Elsa, ilk etkisini gösterdiği eyalet olan Florida’da, bir ağacın aracın üstüne düşmesi sonucu bir kişinin ölümüne, Georgia eyaletindeki bir kamp yerinde de 9 kişinin yaralanmasına sebep olmuştu.

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