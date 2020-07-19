Suudi Arabistan'da Kovid-19 nedeniyle 24 saatte 39 kişi öldü
Suudi Arabistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kaybı son 24 saatte 39 artarak 2 bin 486'ya yükseldi.
İstanbul
Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 39 kişinin daha yaşamını yitirdiği, 2 bin 504 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.
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Açıklamada, son verilerle virüs kaynaklı can kaybının 2 bin 486'ya, vaka sayısının ise 250 bin 920'ye çıktığı aktarıldı.
Bakanlık, ülkede sağlığına kavuşanların sayısının da 197 bin 735 olduğunu bildirdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.