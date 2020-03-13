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Dünya, Koronavirüs

Suudi Arabistan'da koronavirüs vaka sayısı 62'ye yükseldi

Suudi Arabistan'da Kovid-19 vaka sayısının 62'ye yükseldiği bildirildi.

Hamdi Yıldız   | 13.03.2020
Suudi Arabistan'da koronavirüs vaka sayısı 62'ye yükseldi

Istanbul

Suudi Arabistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısının 62'ye yükseldiği bildirildi.

Suudi Arabistan resmi haber ajansının Sağlık Bakanlığından aktardığı açıklamaya göre, ülkede 17 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi. Virüs tespit edilen kişilerin 11'i yabancı uyruklu olarak kayıtlara geçti.

Böylece ülke genelinde vaka sayısı 62 oldu.

Açıklamada, daha önce virüs nedeniyle tedavi gören kişilerden birinin iyileştiği belirtildi.

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