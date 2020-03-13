Suudi Arabistan'da koronavirüs vaka sayısı 62'ye yükseldi
Suudi Arabistan'da Kovid-19 vaka sayısının 62'ye yükseldiği bildirildi.
Istanbul
Suudi Arabistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısının 62'ye yükseldiği bildirildi.
Suudi Arabistan resmi haber ajansının Sağlık Bakanlığından aktardığı açıklamaya göre, ülkede 17 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi. Virüs tespit edilen kişilerin 11'i yabancı uyruklu olarak kayıtlara geçti.
Böylece ülke genelinde vaka sayısı 62 oldu.
Açıklamada, daha önce virüs nedeniyle tedavi gören kişilerden birinin iyileştiği belirtildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.