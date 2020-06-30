Suudi Arabistan'da bir günde 4 bin 387 Kovid-19 vakası tespit edildi
Suudi Arabistan'da virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 50 artarak 1649'a yükseldi.
İstanbul
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Suudi Arabistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 50 kişi hayatını kaybetti, 4 bin 387 yeni vaka tespit edildi.
Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte ülke genelinde Kovid-19'dan 50 kişinin yaşamını yitirdiği ve toplam can kaybının 1649'a yükseldiği belirtildi.
Ülkede 4 bin 387 kişide daha virüs tespit edilmesiyle vaka sayısının 190 bin 823'e çıktığı aktarılan açıklamada, iyileşen hasta sayısının ise 130 bin 766'ya ulaştığı bilgisi verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.