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Dünya, Koronavirüs

Suudi Arabistan'da bir günde 4 bin 387 Kovid-19 vakası tespit edildi

Suudi Arabistan'da virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 50 artarak 1649'a yükseldi.

Ali Semerci   | 30.06.2020
Suudi Arabistan'da bir günde 4 bin 387 Kovid-19 vakası tespit edildi

İstanbul


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Suudi Arabistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 50 kişi hayatını kaybetti, 4 bin 387 yeni vaka tespit edildi.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte ülke genelinde Kovid-19'dan 50 kişinin yaşamını yitirdiği ve toplam can kaybının 1649'a yükseldiği belirtildi.

Ülkede 4 bin 387 kişide daha virüs tespit edilmesiyle vaka sayısının 190 bin 823'e çıktığı aktarılan açıklamada, iyileşen hasta sayısının ise 130 bin 766'ya ulaştığı bilgisi verildi.

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