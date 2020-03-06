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Dünya, Koronavirüs

Suudi Arabistan vatandaşlarına İran'a gitmemeleri çağrısı yaptı

Suudi Arabistan, vatandaşlarından İran'a kesinlikle gitmemeleri çağrısında bulundu.

Serdar Bıtmez,Hamdi Yıldız   | 06.03.2020
Suudi Arabistan vatandaşlarına İran'a gitmemeleri çağrısı yaptı

İstanbul

Suudi Arabistan resmi haber ajansının (SPA) haberinde, İran'a gitmemeleri konusunda duyuru yapılmasının ardından aksi şekilde davranan vatandaşların sert uygulamalara maruz kalacağı belirtildi. 

Suudi yetkililer, İran'ın ülkeye giren Suudi Arabistan vatandaşlarının pasaportlarına mühür vurmayarak sorumsuzca bir davranış sergilediğini, bunun yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) tüm dünyaya yayılmasında sorumluluğu İran'a yüklediğini söyledi.

Yetkililer, geçen birkaç hafta içinde İran'ı ziyaret eden vatandaşların bunu beyan etmeleri ve Sağlık Bakanlığı ile irtibata geçmelerinin zorunlu olduğunu kaydetti.

Suudi Arabistan makamları, son olarak ülkede 5 kişiye Kovid-19 bulaştığını duyurmuştu.

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