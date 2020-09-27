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Ermenistan hedeflerinin vurulma anı havadan görüntülendi
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Dünya

Suudi Arabistan umre başvurularının yapılacağı sistemi aktifleştiriyor

Suudi Arabistan Hac Bakanlığının yaptığı açıklamaya göre, 4 Ekim'de kademeli olarak yeniden başlatılacak umre ziyaretleri için başvuruların yapılacağı "İtemerna" uygulaması, bugün itibarıyla kullanıma açılacak.

Hacer Başer   | 27.09.2020
Suudi Arabistan umre başvurularının yapılacağı sistemi aktifleştiriyor

Riyad

Suudi Arabistan Hac Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında yaklaşık 6 aydır durdurulan umre ziyaretleri için yeniden müracaatların yapılacağı "İtemerna" uygulamasının, bugün itibarıyla aktifleştirileceğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, 4 Ekim'de kademeli olarak yeniden başlatılacak umre ziyaretleri için başvuruların yapılacağı "İtemerna" uygulaması, bugün itibarıyla kullanıma açılacak.

İçişleri Bakanlığı kaynakları 23 Eylül'de yaptıkları açıklamada, ülke içinden umre yapmak isteyenler için 4 Ekim'den itibaren Mekke'de Kabe'nin de içinde bulunduğu Mescid-i Haram'ın yüzde 30'luk kapasiteyle (günlük 6 bin kişi için) açılacağı, 18 Ekim'den itibaren ise Mescid-i Haram ile Mescid-i Nebevi'deki Ravza-i Şerif'in yüzde 75 kapasiteyle ülke içinden ziyaretçileri kabul edeceği bilgisini paylaşmıştı.

Kasım ayının başından itibaren ise yurt içi ile yurt dışından umre ve ibadet için gelenlerin kabul edilmeye başlanacağını belirten kaynaklar, bu aşamada Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi'nin Kovid-19 önlemleri alınarak tam kapasiteyle ibadete açılacağını ifade etmişti.

Kovid-19 salgını nedeniyle bu yıl hac ibadeti sadece Suudi Arabistan'da yaşayanlarla sınırlı tutulmuş, yurt dışından hacı adayı kabul edilmemişti.

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