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Dünya

Suudi Arabistan: Ülke içindeki hacı adayları için erken kayıt dönemi başladı

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı, ülke içindeki hacı adayları için erken kayıt döneminin başladığını duyurdu.

Mahmut Geldi   | 05.01.2023
Suudi Arabistan: Ülke içindeki hacı adayları için erken kayıt dönemi başladı

İstanbul

Hac ve Umre Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülke içinde bu yıl hac ibadetini eda etmek isteyenler için erken kayıtların elektronik ortamda yapılabildiği belirtildi.

Suudi Arabistan vatandaşı veya oturum izni bulunan yabancılar için 4 farklı hizmet paketinin sunulacağına işaret edilen açıklamada, bunlardan ekonomik hizmet paketinin 3 bin 984 riyal (1050 dolar) olduğu bilgisine yer verildi.

Açıklamada, söz konusu paketler kapsamında farklı hizmet seçenekleriyle hacı adaylarının taleplerinin karşılanmaya çalışıldığı ifade edildi.

Bu yıl hac ibadeti için 12 ve üzeri yaştaki Müslümanların kayıt yaptırabileceği belirtilirken, önceliğin hac için ilk kez kayıt yaptıracaklara verileceği, kontenjan kalması halinde daha önce hac yapmış kişilerin başvurularının da kabul edilebileceği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca kayıt yaptıracak tüm adaylardan Kovid-19 ve mevsimlik grip aşılarını tamamlamalarının talep edileceği hatırlatıldı.

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