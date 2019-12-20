Euro
6.58
Dolar
5.94
BIST 100
111,176.80
Altın
1,477.44
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Suudi Arabistan merkezli 88 bin Twitter hesabı kapatıldı

Twitter, Suudi Arabistan merkezli 88 bin Twitter kullanıcısının hesabını "yanlış bilgi ve reklam içerikli e-mail yaydıkları" gerekçesiyle kapattıklarını açıkladı.

Safvan Allahverdi   | 20.12.2019
Suudi Arabistan merkezli 88 bin Twitter hesabı kapatıldı

Washington

Şirket hesabından konuya ilişkin açıklama yapan sosyal medya platformu Twitter, kapsamlı bir araştırma sonrası bu kararı aldıklarını belirtti. 

Yapılan açıklamada, kapatılan hesaplardan en az 6 bininin Suudi yönetiminin desteklediği propaganda faaliyetlerinde yer aldığı kaydedilirken, bu hesapların Suudi yetkililer hakkında pozitif bilgi yaydığı ifade edildi.

Ayrıca İran'a yaptırım uygulanması da dahil olmak üzere, Suudi Arabistan'ın bölgesel çıkarları konusunda çeşitli propaganda yapan söz konusu hesapların, otomatik e-mail ve paylaşım için üçüncü parti programlar kullandığı kaydedildi.

Açıklamada, şunlara yer verildi:

"Bugün, platformumuzun manipülasyon politikalarını ihlal ettiği gerekçesiyle kapattığımız 5 bin 929 hesap ile ilgili kapsamlı veri paylaşıyoruz. Yaptığımız araştırmalar neticesinde bu hesapların, Twitter üzerinden yanlış bilgi ve reklam içerikli e-mail yaymak suretiyle Suudi Arabistan destekli bilgi operasyonunda yer aldığını fark ettik."

Öte yandan, yapılan propaganda faaliyetlerinin "Smaat" adlı Suudi Arabistan merkezli bir sosyal medya ve pazarlama şirketi tarafından yönetildiği ve bu şirketin aynı zamanda Suudi devletine ait resmi kuruluşların sosyal medya hesaplarını da yönettiği kaydedilen açıklamada, şirket ve şirket yöneticilerinin de Twitter'dan men edildiği belirtildi.

Twitter, daha önce de Suudi devlet yetkilileri hakkında pozitif propaganda yaptıkları gerekçesiyle Suudi medya grubuna ait 6 hesabın yanı sıra, Katar'ı hedef gösteren yüzlerce Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli hesabı kapattıklarını duyurmuştu.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İsrail’de siyaset krizinin temel dinamikleri
Irak gösterileri: Yeni kuşaklar ve talepler
Doğu Akdeniz’deki son gelişmeler sonrası Türkiye-İsrail ilişkileri
Libya'daki kırılgan ittifaklar Türkiye'yi zorlayabilir
İngiltere'de erken seçimin galibi Brexit

Benzer haberler

Suudi Arabistan merkezli 88 bin Twitter hesabı kapatıldı

Suudi Arabistan merkezli 88 bin Twitter hesabı kapatıldı

Suudi Arabistan Suriye'nin en büyük petrol sahasındaki uzmanlarını koruyacak

İsrail askeri Suudi Arabistan bayrağı açtı

AK Parti Sözcüsü Çelik: Gazi Meclis, şehit anne ve babalarının mekanıdır

AK Parti Sözcüsü Çelik: Gazi Meclis, şehit anne ve babalarının mekanıdır
'Kriz zamanında kapılarını bize açan ülkelere sırtımızı dönmeyeceğiz'

'Kriz zamanında kapılarını bize açan ülkelere sırtımızı dönmeyeceğiz'
Suudi Arabistan bozulan imajını spor organizasyonlarıyla düzeltmeye çalışıyor

Suudi Arabistan bozulan imajını spor organizasyonlarıyla düzeltmeye çalışıyor