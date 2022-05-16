Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, hastaneden taburcu edildi
Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz (86), bazı tıbbi tetkikler ve tedavi amacıyla kaldığı hastaneden taburcu edildi.
Riyad
Kraliyet Divanından yapılan yazılı açıklamada, Kral Selman'ın tıbbi tetkikler, tedavi ve iyileşme sürecinin ardından hastaneden taburcu edildiği belirtildi.
Kral Selman, 8 Mayıs'ta Cidde kentindeki Kral Faysal Uzman Hastanesi'ne götürülmüş, kolonoskopi yaptırmıştı. Kral Selman'ın sonuçlarının temiz çıktığı ancak istirahat amaçlı bir süre hastanede kalacağı bildirilmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.