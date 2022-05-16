Dolar
15.56
Euro
16.22
Altın
1,797.51
ETH/USDT
2,020.00
BTC/USDT
29,697.00
BIST 100
2,417.32
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, İstanbul’da Petrol Endüstrisinde Milli Teknolojiler (PEMT'22) Toplantısı'nda konuşuyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nda düzenlenen “Gençlik Bilişim Festivali”nde konuşuyor. Anadolu Otoyolu'nun Abant-Kaynaşlı kavşaklarında bulunan viyadüklerde yol yapım çalışması gerçekleştirileceği için İstanbul istikameti 20 Haziran'a kadar araç trafiğine kapatıldı -VTR
logo
Dünya

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, hastaneden taburcu edildi

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz (86), bazı tıbbi tetkikler ve tedavi amacıyla kaldığı hastaneden taburcu edildi.

Hamdi Yıldız   | 16.05.2022
Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, hastaneden taburcu edildi

Riyad

Kraliyet Divanından yapılan yazılı açıklamada, Kral Selman'ın tıbbi tetkikler, tedavi ve iyileşme sürecinin ardından hastaneden taburcu edildiği belirtildi.

Kral Selman, 8 Mayıs'ta Cidde kentindeki Kral Faysal Uzman Hastanesi'ne götürülmüş, kolonoskopi yaptırmıştı. Kral Selman'ın sonuçlarının temiz çıktığı ancak istirahat amaçlı bir süre hastanede kalacağı bildirilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kuzey Kore lideri Kim, Kovid-19'la mücadelede orduya devreye girmesini emretti
Avusturya'ya girişlerde Kovid-19 nedeniyle uygulanan tüm kısıtlamalar kaldırıldı
Şanghay, Kovid-19 salgınının ardından haziran başında 'normale dönmeyi' hedefliyor
Türkiye'de 1154 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 10 kişi hayatını kaybetti
Son 24 saatte Çin'de 1789, Hong Kong'da 284 Kovid-19 vakası tespit edildi

Benzer haberler

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, hastaneden taburcu edildi

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, hastaneden taburcu edildi

İlk umre kafilesi 2 yıl aradan sonra kutsal topraklara gitti

Suudi Arabistan: Kral Selman'ın tıbbi tetkikleri temiz çıktı

Suudi Arabistan'da kalp krizi geçiren hasta ambulans uçakla Hatay'a getirildi

Suudi Arabistan'da kalp krizi geçiren hasta ambulans uçakla Hatay'a getirildi
Suudi Arabistan'ın serbest bıraktığı Husi esirleri taşıyan uçaklar Yemen'e gelmeye başladı

Suudi Arabistan'ın serbest bıraktığı Husi esirleri taşıyan uçaklar Yemen'e gelmeye başladı
ANALİZ - Türkiye-Suudi Arabistan ilişkilerine yeniden bakmak

ANALİZ - Türkiye-Suudi Arabistan ilişkilerine yeniden bakmak