ABD'nin California eyaletinde kiliseye silahlı saldırı
ABD'nin California eyaletinde bir kiliseye düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişinin öldüğü, 4 kişinin ağır yaralandığı belirtildi.
New York
ABD medyasında yer alan haberlere göre, California'nın güneyinde bir kiliseye silahlı saldırı gerçekleştirildi.
Yetkililer, saldırıda 1 kişinin öldüğünü, yaralanan 4 kişinin ise durumunun kritik olduğunu bildirdi.
Orange Country Polis Departmanı ise Laguna Woods kentindeki kilise saldırısına ilişkin bir kişinin gözaltına alındığını açıkladı.
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