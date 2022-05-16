Dolar
15.56
Euro
16.21
Altın
1,797.81
ETH/USDT
2,015.10
BTC/USDT
29,724.00
BIST 100
2,416.37
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, İstanbul’da Petrol Endüstrisinde Milli Teknolojiler (PEMT'22) Toplantısı'nda konuşuyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nda düzenlenen “Gençlik Bilişim Festivali”nde konuşuyor. Anadolu Otoyolu'nun Abant-Kaynaşlı kavşaklarında bulunan viyadüklerde yol yapım çalışması gerçekleştirileceği için İstanbul istikameti 20 Haziran'a kadar araç trafiğine kapatıldı -VTR
logo
Dünya

ABD'nin California eyaletinde kiliseye silahlı saldırı

ABD'nin California eyaletinde bir kiliseye düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişinin öldüğü, 4 kişinin ağır yaralandığı belirtildi.

Betül Yürük   | 16.05.2022
ABD'nin California eyaletinde kiliseye silahlı saldırı

New York

ABD medyasında yer alan haberlere göre, California'nın güneyinde bir kiliseye silahlı saldırı gerçekleştirildi.

Yetkililer, saldırıda 1 kişinin öldüğünü, yaralanan 4 kişinin ise durumunun kritik olduğunu bildirdi.

Orange Country Polis Departmanı ise Laguna Woods kentindeki kilise saldırısına ilişkin bir kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kuzey Kore lideri Kim, Kovid-19'la mücadelede orduya devreye girmesini emretti
Avusturya'ya girişlerde Kovid-19 nedeniyle uygulanan tüm kısıtlamalar kaldırıldı
Şanghay, Kovid-19 salgınının ardından haziran başında 'normale dönmeyi' hedefliyor
Türkiye'de 1154 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 10 kişi hayatını kaybetti
Son 24 saatte Çin'de 1789, Hong Kong'da 284 Kovid-19 vakası tespit edildi

Benzer haberler

ABD'nin California eyaletinde kiliseye silahlı saldırı

ABD'nin California eyaletinde kiliseye silahlı saldırı

ABD'deki ırkçı saldırının şüphelisi hakkında detaylar paylaşıldı

New York'ta bir süpermarkette düzenlenen silahlı saldırıda 10 kişi hayatını kaybetti

ABD'nin Milwaukee kentinde NBA play-off karşılaşmasının ardından silahlı saldırı

ABD'nin Milwaukee kentinde NBA play-off karşılaşmasının ardından silahlı saldırı
California'da kuraklık nedeniyle banyoda duş süresinin 4 dakikaya indirilmesi istendi

California'da kuraklık nedeniyle banyoda duş süresinin 4 dakikaya indirilmesi istendi
Restore edilerek açılan Surp Giragos Ermeni Kilisesi'nde 7 yıl sonra ilk ayin

Restore edilerek açılan Surp Giragos Ermeni Kilisesi'nde 7 yıl sonra ilk ayin