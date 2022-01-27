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Dünya

Suudi Arabistan, kararnameyle kuruluş tarihini 1932'den 1727'ye çekti

Gülşen Topçu   | 27.01.2022
Suudi Arabistan, kararnameyle kuruluş tarihini 1932'den 1727'ye çekti

Riyad

Suudi Arabistan'da ülkenin kuruluş tarihinin "22 Şubat 1727" olarak ilan edilmesine karar verildi.

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'in konuya ilişkin çıkardığı kararname resmi haber ajansı SPA'da yer aldı.

Kararnamenin, devletin kökleriyle duyulan gurur ve vatandaşların 3 asır önceki Muhammed bin Suud dönemi yöneticilerine olan derin bağlılığından hareketle çıkartıldığı ifade edildi.

Kararnamede şu ifadelere yer verildi:

"İlk Suudi Devleti 1727'de kurulmuş ve 1818'e kadar devam etmiştir, başkenti Diriye'dir ve yüzyıllarca süren istikrarsızlık ve bölünmüşlükten sonra Arap yarımadasında güvenlik ve birliği tesis etmiştir. Turki bin Abdullah bin Muhammed bin Suud ise 1824'ten 1891'e kadar hüküm süren ikinci Suudi Devleti'ni kurmayı başarmıştır. Bundan 10 yıl sonra Kral Abdulaziz bin Abdurrahman Faysal Al Suud 1902'de, Suudi Arabistan Krallığı adıyla üçüncü Suudi Devleti'ni kurmuştur. İlk Suudi Devleti'nin kuruluşu Şubat 1727 yılına denk geldiği için 22 Şubat'ın 'kuruluş günü' olarak kabul edilerek resmi tatil ilan edilmesine karar verilmiştir."

Modern dönem Suudi Arabistan Krallığı 23 Eylül 1932'de kurulmuş, ilk kral da Abdulaziz bin Abdurrahman olmuştu.



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