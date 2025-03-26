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Dünya

Suudi Arabistan, İsrail'in Suriye'ye saldırısına tepki gösterdi

Suudi Arabistan, İsrail'in Suriye'nin Dera ilinin kuzeybatısındaki Kuye köyüne saldırısını kınayarak, İsrail'i "Suriye'nin ve bölgenin güvenliğini ve istikrarını ihlal ettiği" ifadeleriyle kınadı.

Dilara Afıfı, Çağrı Koşak  | 26.03.2025 - Güncelleme : 26.03.2025
Suudi Arabistan, İsrail'in Suriye'ye saldırısına tepki gösterdi

Riyad

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "İsrail işgalinin kardeş Suriye Arap Cumhuriyeti'ndeki Kuya köyünü bombalaması sonucunda çok sayıda masum insanın öldürülmesi ve yaralanmasının şiddetle kınandığı" bildirildi.

İsrail'in saldırılarıyla "Suriye'nin ve bölgenin güvenliğini ve istikrarını ihlal ettiği" vurgulanan açıklamada, uluslararası hukukun da ihlal edildiği ifade edildi.

Suudi Arabistan, İsrail'in haksız saldırısına karşı Suriye ile dayanışma içerisinde olduğunu kaydederek, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin saldırıları araştırmasını ve İsrail'in saldırılarına karşı tavır alınarak hesap verebilirliğin sağlanması çağrısında bulundu.

İsrail'den Suriye'nin Dera iline saldırı

İsrail, dün sabah saatlerinde Suriye'nin Dera ilinin kuzeybatısındaki Kuye köyüne top ve tank atışları düzenlemişti.

Saldırıda 6 sivil hayatını kaybetmiş, çok sayıda sivil yaralanmıştı.

İsrail ordusu, 24 Mart ve 22 Mart'ta Humus ilinde T4 Askeri hava üssüne ve Tedmur ilçesindeki askeri noktalara hava saldırıları düzenlemişti.

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