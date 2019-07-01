Euro
6.39
Dolar
5.64
BIST 100
99,735.68
Altın
1,392.67
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Suudi Arabistan Husilere ait bir İHA'yı düşürdü

Suudi Arabistan, Yemen'deki Husiler tarafından gönderilen bir insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünü duyurdu.

Hussein Mahmoud Ragab Elkabany,Mehmet Nuri Uçar   | 01.07.2019
Suudi Arabistan Husilere ait bir İHA'yı düşürdü

Riyad

Suudi Arabistan haber ajansına SPA'ya göre, Arap Koalisyonu Sözcüsü Albay Turki el-Maliki, Husilerin başkent Sana'dan Suudi Arabistan'a doğru fırlattığı İHA'nın, Hava Savunma Kuvvetlerince Yemen topraklarında düşürüldüğünü açıkladı.

Yemen'deki Husiler, son yıllarda genellikle Suudi Arabistan hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirilen orta ve uzun menzilli balistik füzelerin yanı sıra İHA'ları da kullanarak bu ülkenin bazı bölgelerini hedef alıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana Yemen'de başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Döngüsel iktisat yolunda Türkiye: Sıfır Atık Projesi
BM Güvenlik Konseyi misyonlu Osaka G-20 zirvesi
Afrika'ya dış müdahalenin yeni aracı yerel silahlı örgütler
Kassel bölge valisi cinayetinde NSU 2.0 izleri
Fed-Trump çekişmesi sözle yönlendirmeyi gölgeliyor

Benzer haberler

Suudi Arabistan Husilere ait bir İHA'yı düşürdü

Suudi Arabistan Husilere ait bir İHA'yı düşürdü

Trump, G-20'de Veliaht Prens bin Selman ile görüştü

YTÜ öğrencileri Amerika'da birincilik kazandıkları İHA'yı tanıttı

Filistinlilerin boykot ettiği Filistin konulu Bahreyn Çalıştayı'nda neler oldu?

Filistinlilerin boykot ettiği Filistin konulu Bahreyn Çalıştayı'nda neler oldu?
BM Özel Raportöründen Suudi Arabistan'a 'Kaşıkçı raporu' tepkisi

BM Özel Raportöründen Suudi Arabistan'a 'Kaşıkçı raporu' tepkisi
İngiliz ana muhalefet liderinden hükümete Suudi Arabistan çağrısı

İngiliz ana muhalefet liderinden hükümete Suudi Arabistan çağrısı