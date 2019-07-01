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Dünya

İniş takımlarında hasar bulunan yolcu uçağı Tel Aviv'e acil iniş yaptı

Almanya'dan havalanan ve iniş takımlarından birinde hasar bulunan 152 yolculu bir uçak, İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanına acil iniş yaptı.

Mustafa Deveci   | 01.07.2019
İniş takımlarında hasar bulunan yolcu uçağı Tel Aviv'e acil iniş yaptı

Kudüs

Almanya'nın Köln kentinden havalanan ve iniş takımlarından birinde hasar bulunan 152 yolculu bir uçak, İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki  Ben Gurion Havalimanına acil iniş yaptı.

İsrail Havaalanları Kurumu Sözcüsü Lisa Drir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Köln'den havalanan uçağın iniş takımlarından birindeki hasar nedeniyle Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanına yaptığı acil inişte herhangi bir sorun yaşanmadığını belirtti.

Drir, uçakta bulunan 152 yolcu ve mürettebattan yaralanan kimsenin olmadığını ifade ederken, itfaiye ile sağlık ekiplerinin her ihtimale karşı havalimanında hazır bulunmaya devam ettiğini sözlerine ekledi. 

Köln kentinden Tel Aviv'e gelen "Electra Airways'e ait Boeing 737" tipi bir yolcu uçağının kalkıştan kısa bir süre sonra iniş takımlarından birindeki tekerinin patladığı belirlenmişti. 

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