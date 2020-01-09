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Dünya

Suriye'ye sınır ötesi yardımlar durma riskiyle karşı karşıya

BM Güvenlik Konseyi kararı yenilenemezse, BM ve diğer insani yardım örgütleri, tüm insani yardım operasyonlarını yarından itibaren durdurmak zorunda kalacak.

Betül Yürük   | 09.01.2020
Suriye'ye sınır ötesi yardımlar durma riskiyle karşı karşıya Fotoğraf: Esra Hacıoğlu/AA

Birleşmiş Milletler

Suriye'ye sınır ötesi insani yardım operasyonları, Rusya ve Çin'in veto ettiği Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararının yenilenmesi konusunda bir adım atılamazsa, 10 Ocak Cuma günü durma riskiyle karşı karşıya kalacak.

Suriye'ye sınır ötesi yardımlar yapılmasına 2014 yılından bu yana olanak sağlayan BMGK kararının süresi, yarın doluyor.

Karar yenilenemezse, BM ve diğer insani yardım örgütleri, Suriye'ye sınır ötesi tüm insani yardım operasyonlarını yarından itibaren durdurmak zorunda kalacak.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, konuya ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada, kararın yenilenmemesi ve Suriye'ye insani erişimi kaybetmeleri durumunda yardıma muhtaç milyonlarca insana ulaşamayacaklarını ve insani durumun daha da kötüye gideceğini söyledi.

Yardımların gönderildiği sınır kapılarının sayısının azaltılmasını isteyen Rusya, Çin ile birlikte yardım mekanizmasının yetkisinin yenilenmesini geçen aralık ayının sonlarına doğru veto etmişti.

10 Ocak'a kadar kararın yenilenebilmesi için müzakereler sürse de BM Güvenlik Konseyi, bu konuda halen bir uzlaşıya varamadı.

Karar yenilenmezse 2'si Türkiye'den olmak üzere 4 sınır kapısı, Suriye'ye insani yardımların girişine kapatılacak ve sınır ötesi bütün insani yardım operasyonları duracak.

Suriye'ye sınır ötesi yardımlar, mevcut BM Güvenlik Konseyi kararı doğrultusunda dört sınır kapısından yapılıyordu ve 2014 yılından beri Suriye ve Ürdün arasındaki er-Remse sınır kapısı, Türkiye ile olan Babüsselame ve Babülhava sınır kapıları ve Irak ile olan El-Yarubiyye sınır kapıları yardımların girişi için kullanılıyordu.


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