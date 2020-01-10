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Dünya

Hafter'in ateşkes çağrısını reddetmesinin ardından başkentte patlama sesleri

Libya'daki milis lideri Hafter'in, taraflara yapılan ateşkes çağrısını reddetmesinden sonra başkentte patlama sesleri duyulmaya başladı.

Enes Canlı   | 10.01.2020
Hafter'in ateşkes çağrısını reddetmesinin ardından başkentte patlama sesleri Fotoğraf: Hazem Turkia/AA

Trablus

Libya'nın doğusundaki darbeci milis lideri Halife Hafter'in, Türkiye ve Rusya'nın ülkedeki taraflara cumartesi gecesinden itibaren geçerli olmak üzere yaptığı ateşkes çağrısını reddetmesinin ardından başkent Trablus'ta patlama sesleri duyuldu.

Libya'nın yasal yönetimi Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı güçlerden yapılan açıklamaya göre, başkent merkezinin yaklaşık 15 kilometre güneyindeki Ayn Zara bölgesine bir roket düştüğü ve yine bu noktalardaki Havalimanı yolu ve Kerimiye bölgesine Hafter milislerinin düzenlediği top atışı saldırısında sivillerin tehlike atlattığı belirtildi.

AA muhabiri, Hafter'in ateşkes kararını reddettiğini açıklamasından dakikalar sonra, başkent çevresinde güçlü patlama seslerinin duyulduğunu bildirdi.

Libya'nın doğusundaki silahlı milislerin lideri Halife Hafter, krize çözüm arayışı kapsamında Türkiye ve Rusya'nın Libya'daki taraflara 12 Ocak'tan itibaren ateşkes yapılması çağrısını reddetmişti.

Başkentteki meşru yönetim UMH ise ateşkes çağrısını ve krize çözüm için başlatılan diplomatik girişimleri memnuniyetle karşıladığını açıklamıştı.

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