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Dünya

Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesinde terör saldırısında 1 sivil öldü, 3 sivil yaralandı

Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesinde bir araca yerleştirilen bomba düzeneğinin patlaması sonucu bir sivil hayatını kaybetti, 3 sivil yaralandı.

Eşref Musa,Ömer Koparan   | 16.02.2021
Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesinde terör saldırısında 1 sivil öldü, 3 sivil yaralandı Fotoğraf: Mustafa Bathiş/AA

Bab

Fırat Kalkanı Harekatı'yla terörden arındırılan Bab ilçesindeki sanayi bölgesinde, bir araca yerleştirilen bomba infilak ettirildi.

Terör saldırısında ilk belirlemelere göre bir sivil yaşamını yitirdi, 3 sivil yaralandı.

Yaralılar ilçedeki hastanelere nakledildi.

İtfaiye ekipleri çıkan yangına müdahale etti.

Patlamanın etkisiyle çevrede bulunan araç ve dükkanlarda zarar meydana geldi.

Olay yerinde inceleme yapan yerel güvenlik güçleri, saldırının terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.

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