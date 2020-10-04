Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesinde patlama: 2 ölü
Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesinde, yerel güvenlik güçlerinin bulunduğu kontrol noktasında gerçekleşen patlamada 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.
Bab
Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde yer alan Bab ilçe merkezinde, yerel güvenlik güçlerinin bulunduğu bir kontrol noktasında patlama meydana geldi.
Henüz sebebi bilinmeyen patlamada 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı, çevrede maddi hasar oluştu.
Yaralılar ilçe merkezindeki hastanelere nakledilerek tedavi altına alındı.
Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesi, askeri muhaliflerin kontrolünde bulunuyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.