Suriye'nin kuzeyindeki Afrin ilçesinde bombalı terör saldırısında 3 sivil öldü
Suriye'nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki Afrin ilçesinde bombalı araçla düzenlenen terör saldırısında, aralarında bir çocuğun bulunduğu 3 sivil yaşamını yitirdi, 3 sivil yaralandı.
Afrin
Zeytin Dalı Harekatı'yla terörden arındırılan Afrin merkezinde, Azez yolu üzerinde hareket halindeki sivil araca yerleştirilen bomba infilak ettirildi.
Terör saldırısında ilk belirlemelere göre, aralarında bir çocuğun da bulunduğu 3 sivil hayatını kaybetti, 3 sivil yaralandı.
Saldırıyla ilgili inceleme başlatan güvenlik güçleri, terör saldırısının YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.
Suriye'nin kuzeyindeki Afrin ilçe merkezi, Mart 2018'de Zeytin Dalı Harekatı kapsamında YPG/PKK'lı teröristlerden kurtarılmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.