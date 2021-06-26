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Dünya

Suriye'nin kuzeyindeki Afrin ilçesinde bombalı terör saldırısında 3 sivil öldü

Suriye'nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki Afrin ilçesinde bombalı araçla düzenlenen terör saldırısında, aralarında bir çocuğun bulunduğu 3 sivil yaşamını yitirdi, 3 sivil yaralandı.

Ömer Koparan,Ethem Emre Özcan   | 26.06.2021
Suriye'nin kuzeyindeki Afrin ilçesinde bombalı terör saldırısında 3 sivil öldü

Afrin

Zeytin Dalı Harekatı'yla terörden arındırılan Afrin merkezinde, Azez yolu üzerinde hareket halindeki sivil araca yerleştirilen bomba infilak ettirildi.

Terör saldırısında ilk belirlemelere göre, aralarında bir çocuğun da bulunduğu 3 sivil hayatını kaybetti, 3 sivil yaralandı.

Saldırıyla ilgili inceleme başlatan güvenlik güçleri, terör saldırısının YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.

Suriye'nin kuzeyindeki Afrin ilçe merkezi, Mart 2018'de Zeytin Dalı Harekatı kapsamında YPG/PKK'lı teröristlerden kurtarılmıştı.

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