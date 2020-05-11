Euro
7.67
Dolar
7.08
BIST 100
98,070.72
Altın
1,704.27
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Suriyeli muhalif Kürt oluşumdan YPG/PKK-ENKS görüşmelerine tepki

Bağımsız Suriye Kürt Rabıtası, terör örgütü YPG/PKK ve Suriye Kürt Ulusal Konseyi (ENKS) arasında yürütülen müzakereleri reddederek, örgüt işgalindeki bölgelerin sivil idareye teslim edilmesi çağrısında bulundu.

Eşref Musa   | 11.05.2020
Suriyeli muhalif Kürt oluşumdan YPG/PKK-ENKS görüşmelerine tepki

İdlib

Bağımsız Suriye Kürt Rabıtası, terör örgütü YPG/PKK ve Suriye Kürt Ulusal Konseyi (ENKS) arasında yürütülen müzakereleri reddederek, örgüt işgalindeki bölgelerin sivil idareye teslim edilmesi çağrısında bulundu.

Suriyeli muhalif Kürt oluşumlardan Bağımsız Suriye Kürt Rabıtası, bir yazılı açıklama yayınlayarak, YPG/PKK ve ENKS arasında yürütülen müzakereleri eleştirdi.

Açıklamada, ABD ve Fransa ara buluculuğunda yapılan görüşmelerin ve varılması muhtemel anlaşmanın reddedildiğini duyuruldu.

Girişimin PKK'ya ait olması gerekçesiyle, kendi inançlarına aykırı olduğu belirtilen açıklamada, müzakerelerin gizli olmasına karşı çıkılarak, Beşşar Esed rejimine karşı duruş sergilenmesi ve "Suriye Devrimi"nin prensiplerine uygun davranılması gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, siyasi çözüme riayet etmesi, işlenen suçların telafi edilmesi ve suçluların yargılanması, alıkonulanların serbest bırakılması ve akıbetlerinin açıklanması çağrısı da yapıldı.

Açıklama ayrıca, YPG/PKK tarafından işgal edilen bölgelerin sivil yönetime teslim edilmesi, terörizm ve aşırıcılıkla mücadele edilmesi gerektiğine işaret edildi.

Birleşmiş Milletler nezdindeki siyasi çözüm görüşmelerinde Suriyeli Kürtlerin meşru temsilcisi sayılan ENKS, bir süredir YPG/PKK ile anlaşmazlıklarını gidermek için görüşüyor. ABD ve Fransa ara buluculuğunda son dönemde yoğunlaşan toplantılarda, Kuzey Irak'taki peşmergelerin dönüşü en büyük sorunu oluşturuyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Rusya’da Kovid-19 nedeniyle verilen idari izinler sona eriyor
İngiltere'de ilk kez halka maske takmaları tavsiye edildi
TÜBİTAK Başkanı Mandal'dan 'koronavirüs ilacı' açıklaması: Haziranda müjdeli haberlerimiz olacak
Podcast - Koronavirüste son 24 saat (11 Mayıs 2020)
AFAD: Yurtlarda karantinaya alınanlardan 60 bin 385'i tahliye edildi

Benzer haberler

Suriyeli muhalif Kürt oluşumdan YPG/PKK-ENKS görüşmelerine tepki

Suriyeli muhalif Kürt oluşumdan YPG/PKK-ENKS görüşmelerine tepki

ABD ile Fransa'dan muhalif Kürtleri YPG/PKK'ya paravan yapma planı

Terör örgütü YPG/PKK Türkiye sınırı yakınında tünel kazmaya devam ediyor

YPG/PKK Kuzey Irak'taki peşmergelerin dönüşüne yanaşmıyor

YPG/PKK Kuzey Irak'taki peşmergelerin dönüşüne yanaşmıyor
Bebek katili YPG/PKK'ya nisanda ağır darbe

Bebek katili YPG/PKK'ya nisanda ağır darbe
Rus ordusu Suriye'de ABD askerlerinin yolunu kesti

Rus ordusu Suriye'de ABD askerlerinin yolunu kesti