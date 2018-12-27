Suriyeli aşiretlerden Fransa'ya YPG/PKK tepkisi

AZEZ - ÖMER KOPARAN/ADHAM KAKO

Geçen hafta terör örgütü YPG/PKK tehdidine karşı kurulan Suriye Kabileler ve Aşiretler Meclisi, ABD'nin Suriye'den çekilmesinden sonra örgüte desteğini sürdüreceğini duyuran Fransa'ya tepki gösterdi.

Meclis adına AA muhabirine konuşan Acel aşireti lideri Ebu Ali Sicco, "Buradan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a sesleniyoruz. Suriye halkı olarak hiçbir zaman yabancı işgalini kabul etmiyoruz." dedi.

Fransa'nın da güçlerini çekmesi gerektiğini vurgulayan Sicco, "Suriye'de terör örgütlerine destek verilmesini hiçbir şekilde kabul etmiyoruz. Terör örgütü olan PKK, halkımızı yerinden ederek dağıtmıştır. Örgüt halkımızı katledip Esed rejimi ile aynı safta yer almıştır. Dolayısıyla Suriye’de PKK’yı destekleyen bizim gözümüzde teröristtir." diye konuştu.

"Suriye'den çıkın ve sarı yeleklilerinizle uğraşın"

Sicco Fransa'ya seslenerek, "Eskiden ülkemizi işgal ettiniz. Ancak Suriye halkı bugün Fransa’nın kim olduğunu, PKK'ya Afrin'de kimin destek olduğu ve onların kazdığı tünellerin hazırlanmasında kimlerin yardım ettiğini iyi biliyor." diye konuştu.

Sicco, "Fransa'nın işgalini kabul etmiyoruz. Fransa ve Rusya gibi ülkelerinin burada ne işi var?" değerlendirmesinde bulundu.

Sicco, Macron'a seslenerek, "Suriye’den çıkın ve sarı yeleklilerinizle uğraşın. Gelip burada Suriye halkını da mı öldüreceksin? Sen git önce Fransa’yı düzelt, daha sonra başka ülkelerin iç işlerine karış. Sen de bizim için PKK ve DEAŞ gibi teröristsin." ifadelerini kullandı.

ÖSO komutanları da Fransa'ya tepki gösterdi

Fransa'nın Suriye'de terör örgütü YPG/PKK'ya destek açıklaması Suriyeli askeri muhaliflerin de tepkisine neden oldu.

Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) çatısı altındaki Ulusal Özgürleştirme Cephesi Sözcüsü Naci Mustafa, Fransa'nın destek açıklamasını "mantık dışı" olarak nitelendirerek, Fırat'ın doğusunu YPG/PKK'lı teröristlerden temizleme konusunda kararlı olduklarını ifade etti.

YPG/PKK'nın ele başlarının bulundukları çıkmazdan kurtulmak için "eski-yeni işgalci" Fransa ile görüştüklerini belirten Mustafa, "Topraklarımızı bölücü YPG ve PKK terör örgütlerinden kurtarmak, kamplarda yaşayan halkımızı yerinden edildiği topraklarına kavuşturmak ve Suriye'nin bütünlüğünü muhafaza etmek için terör örgütlerine karşı operasyona hazırız." diye konuştu.

Fransa'nın Avrupa Birliği (AB) İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Nathalie Loiseau, 20 Aralık'ta ülkesinin askeri olarak Suriye'de kalmaya devam edeceğini söylemişti. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da geçen pazar yaptığı açıklamada, "YPG/PKK'ya borçlu olduğumuzu unutmamalıyız." diye konuşmuştu.

Bunun üzerine ÖSO komutanları tepki göstermişti. ÖSO bileşenlerinden Şam Cephesi komutanı Ebu Ahmet Nur, "YPG ve PYD'nin safında yer alıp onlara destek olması, hürriyetleri ve barışı savunan bir ülke olan Fransa'yı zayıflatmaktadır." demişti. Hamza Tümeni komutanı Seyf Ebu Bekir de "Fırat'ın doğusu, PKK ve DEAŞ'tan kurtarıldığında Macron'un sözlerinin anlamsız olduğunu göreceğiz. Bölgelerimizi PKK ve DEAŞ'tan kurtaracağız." ifadelerini kullanmıştı.

DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyon adı altında Suriye'de varlık gösterdiğini bildiren Fransa, Suriye'nin kuzeyinde asker bulundurduğunu resmi olarak kabul etmiyor. Fransa'nın sahadaki asker sayısı sadece 200 civarında. Fransız unsurları Suriye sahasında 9 askeri noktada varlık gösteriyor.



